男開車外出意圖輕生 警定位在高美濕地迅速趕往救援

一名患有憂鬱症的男子開車離家意圖輕生，台中市警清水分局高美派出所員警透過手機定位，找到男子位置在知名的高美濕地旁堤岸；員警趕到現場，發現男子在轎車內，已打開瓦斯桶，車內充滿瓦斯氣，員警立即救出他並關閉瓦斯桶，並通報消防局救護車救援，將他送醫，成功解危。

清水警分局高美派出所警員王興隆15日接獲他轄轉報，緊急協尋25歲李姓男子，經手機定位於清水區美堤街路段附近，警方立即展開地毯式搜巡，由於手機定位範圍廣泛，找尋不易，當時警員將定位範圍縮小於高美濕地附近，並加強車輛搜巡，終於在高美濕地的堤岸邊，發現李男開的轎車，怠速停路邊。

當警方靠近時即聞到一陣瓦斯味，查看車內駕駛座是李男，後座載一有桶瓦斯，為確保李男生命安全、情況危急之下，警員小心翼翼的打開車門隨即將李男帶離車內，並立即關閉瓦斯桶，李男識清楚、呼吸正常，警方排除車內瓦斯桶，並通報119救護緊急送往醫院救護後，李男已返家休養。

據李男家屬表示，李男患有憂鬱症，平時家人會有人陪他，當天上午，家人一時疏忽，李男開車外出，顯釀成憾事，感謝幸好有警方積極處理全力協尋，李男才得以獲救。

清水警分局高美派出所長李財安表示，警員王興隆成功及時挽救生命，處理過程機警應變得宜，成功防止憾事發生，事蹟及工作熱忱足堪表率，他提醒民眾為避免憾事發生，請珍惜生命，多關懷及詢問家人近況，以避免類似情形再度發生，如有需要請撥打安心(防自殺)專線1995、0800-788-600。