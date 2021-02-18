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台中男疑疲勞駕駛 自撞安全島翻車四輪朝天幸僅輕傷

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓男子昨晚下班後，開車行經南區國光路、忠孝路時，疑精神不濟，未注意車前狀況，直接撞上中央分隔島後翻車，警、消獲報到場時，受困車內的張，已被其他民眾協助脫困，張全身有多處擦挫傷，張辯稱，「工作太累了，疲勞駕駛才沒注意到」。

台中市消防局在昨晚9時許獲報，南區國光路和忠孝路發生一起翻車意外，信義消防分隊長廖健舟帶隊前往救護，到場時受困在車內的張姓男子（38歲）已被其他民眾協助脫困，當時張意識不清，全身有多處擦挫傷，被送往衛福部台中醫院急救，無生命危險。

台中市第三警分局交通分隊前往醫院詢問，並對張姓男子酒測，張無酒精濃度，張辯稱，因為疲勞駕駛，才會沒注意到中央分隔島，詳細的肇事原因，有待後續調查釐清，全案也將一併通知市府相關局處，以利後續相關修繕作業。

台中市張姓男子昨晚開車行經南區國光路、忠孝路時，疑未注意車前狀況，撞上中央分隔島後翻覆。圖／讀者提供
台中市張姓男子昨晚開車行經南區國光路、忠孝路時，疑未注意車前狀況，撞上中央分隔島後翻覆。圖／讀者提供
台中市張姓男子昨晚開車行經南區國光路、忠孝路時，疑未注意車前狀況，撞上中央分隔島後翻覆。圖／讀者提供
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台中市張姓男子昨晚開車行經南區國光路、忠孝路時，疑未注意車前狀況，撞上中央分隔島後翻覆。圖／讀者提供
台中市張姓男子昨晚開車行經南區國光路、忠孝路時，疑未注意車前狀況，撞上中央分隔島後翻覆。圖／讀者提供

台中市 中醫

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