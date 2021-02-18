台中男疑疲勞駕駛 自撞安全島翻車四輪朝天幸僅輕傷

台中市張姓男子昨晚下班後，開車行經南區國光路、忠孝路時，疑精神不濟，未注意車前狀況，直接撞上中央分隔島後翻車，警、消獲報到場時，受困車內的張，已被其他民眾協助脫困，張全身有多處擦挫傷，張辯稱，「工作太累了，疲勞駕駛才沒注意到」。

台中市消防局在昨晚9時許獲報，南區國光路和忠孝路發生一起翻車意外，信義消防分隊長廖健舟帶隊前往救護，到場時受困在車內的張姓男子（38歲）已被其他民眾協助脫困，當時張意識不清，全身有多處擦挫傷，被送往衛福部台中醫院急救，無生命危險。