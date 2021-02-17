西洋情人節 2名舞廳小姐為搶鐘點情人大打出手
台南市2名舞小姐在情人節當天，酒後疑為了爭搶和同一位男客人出場，2人在舞廳大門前大打出手，她們互相扭打，亂扯對方頭髮一度跌坐在地，女大班上前勸阻不成，還被踢倒傷到腰，2人曾鬧到派出所，最後未提告。
據了解，2月14日西洋情 人節清晨3點多，位於安平區一家舞廳前傳出一陣騷動，2名舞小姐飲酒後疑為了爭搶男熟客出場，雙方一言不和，在舞廳大門前互扯頭髮，有男客人和少爺上前要拉開她們，雙方仍不放手，就連女大班上前制止，還被踢倒在地造成腰部疼痛，女大班休息幾天才能上班。
事發後，這名外籍和台灣籍小姐曾到派出所，2人原本要互告涉及傷害，經友人居中協調並未提告。不過，警方認為她們在公眾場所大打出手，將依違反社會秩序維護法之嫌，函送裁罰。
還有人將相關過程拍下來，今晚PO在自黑色豪門企業臉書社團；轄區警方並上網留言，這件舞廳小姐糾紛案，轄區派出所已依法處理，謝謝網友關心。還有女網友在網路上留言，質疑「阿伯是在勸架還是趁機揩油？」，引起網友議論。
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