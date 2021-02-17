快訊

任中評委中廣罰200萬？趙少康：NCC別因政治擴張解釋

財神爺也開工了！大樂透頭獎獎落這縣市 一人獨得1.07億

男童疑遭生母男友虐待被安置 生父向屏縣府要人

中央社 / 屏東縣17日電

屏東縣一名9歲男童疑遭生母與男友不當管教，目前已獲緊急安置，男童生父及外公、外婆等人17日到縣府外陳情要人，認為男童應優先交由外祖父母照顧。中央社
屏東縣一名9歲男童疑遭生母與男友不當管教，目前已獲緊急安置，男童生父及外公、外婆等人17日到縣府外陳情要人，認為男童應優先交由外祖父母照顧。中央社
屏東縣一名9歲男童疑遭生母與男友不當管教身體滿是瘀青，縣府5日進行緊急安置，男童生父及外公、外婆今天在正義哥徐奕陪同下，到縣府陳情要人；縣府表示，依兒少保護程序安置。

就讀小學的小兄妹，今年1月底哥哥疑似遭到生母與男友不當管教，屁股、四肢瘀青，屏東縣政府社會處5日接獲通報後，隨即將小兄妹緊急安置，並在3天內向法院申請緊急保護令；但生父與外公、外婆認為應該優先交由外公、外婆照顧。

今天，小兄妹的外公、外婆與生父、親友等約20人，在正義哥徐奕陪同下，到縣府陳情，外婆哭喊著「還我寶貝孫來！」

小兄妹的生父說，他與前妻4年前離婚，監護權屬小孩生母，男童從4歲就與妹妹由外公、外婆照顧，前妻才帶孩子到屏東住3個月，就傳出孩子被打的狀況，讓人不能接受，他們想把孩子接回外公、外婆的南投縣家住。

小兄妹家人與縣府社會處協調，社會處表示，緊急安置是依兒少保護的標準程序，最快明天將會同外公、外婆所住的南投縣社會處，一起到他們家裡評估，包括照顧能力與照顧計畫等，再進行後續處理，小兄妹目前仍安置中。

屏東縣政府 監護權

延伸閱讀

屏東春節不打烊 社福暖心關懷家暴案件通報最多

生母與同居人涉虐童 屏縣府緊急安置外婆哭喊「還我孫子」

開學前防疫部署 南投縣校園環境消毒21日前完成

生父見4歲兒全身傷 一問才知遭養父綑綁痛毆

相關新聞

收假夜不平靜 台1線苑裡鎮2車相撞6傷送醫

今天大年初五收假之夜不平靜，台1線苗栗縣苑裡鎮新復里路段1處路口，晚上6點40分發生2車相撞事故，撞擊力相當猛烈，其中一...

男童疑遭生母男友虐待被安置 生父向屏縣府要人

屏東縣一名9歲男童疑遭生母與男友不當管教身體滿是瘀青，縣府5日進行緊急安置，男童生父及外公、外婆今天在正義哥徐奕陪同下，...

台中女子剛買新車就被偷 12年後在高雄尋獲

台中市40歲黃姓女子2009年在家門口被偷走剛買的TOYOTA CAMRY新車，昨天中午在高雄鳳山被巡邏員警發現，查驗引...

生母與同居人涉虐童 屏縣府緊急安置外婆哭喊「還我孫子」

屏東縣發生一起生母與同居男友涉嫌不當管教年僅9歲的兒子，將兒子的屁股、四肢打傷瘀青，男童外婆、外公與生父不滿縣府社會處與...

北市寢具店火警火勢往上竄 樓上65歲住戶額頭灼傷

台北市中山區林森北路一家寢具店今天下午失火，寢具店樓上是住戶，消防員趕抵發現濃煙狂竄，布水線滅火並入火場救出1嬰兒、2幼...

巡邏見民眾中風昏倒 警車開道6分鐘送醫救命

嘉義市警局二分局四組警務員羅志豐、巡佐黃正哲，今天上午10時許執行巡邏勤務，行經蘭潭清水寺發現黃姓男子昏厥，立即駕駛巡邏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。