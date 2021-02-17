男童疑遭生母男友虐待被安置 生父向屏縣府要人

屏東縣一名9歲男童疑遭生母與男友不當管教，目前已獲緊急安置，男童生父及外公、外婆等人17日到縣府外陳情要人，認為男童應優先交由外祖父母照顧。中央社 屏東縣一名9歲男童疑遭生母與男友不當管教身體滿是瘀青，縣府5日進行緊急安置，男童生父及外公、外婆今天在正義哥徐奕陪同下，到縣府陳情要人；縣府表示，依兒少保護程序安置。

就讀小學的小兄妹，今年1月底哥哥疑似遭到生母與男友不當管教，屁股、四肢瘀青，屏東縣政府社會處5日接獲通報後，隨即將小兄妹緊急安置，並在3天內向法院申請緊急保護令；但生父與外公、外婆認為應該優先交由外公、外婆照顧。

今天，小兄妹的外公、外婆與生父、親友等約20人，在正義哥徐奕陪同下，到縣府陳情，外婆哭喊著「還我寶貝孫來！」

小兄妹的生父說，他與前妻4年前離婚，監護權屬小孩生母，男童從4歲就與妹妹由外公、外婆照顧，前妻才帶孩子到屏東住3個月，就傳出孩子被打的狀況，讓人不能接受，他們想把孩子接回外公、外婆的南投縣家住。

小兄妹家人與縣府社會處協調，社會處表示，緊急安置是依兒少保護的標準程序，最快明天將會同外公、外婆所住的南投縣社會處，一起到他們家裡評估，包括照顧能力與照顧計畫等，再進行後續處理，小兄妹目前仍安置中。