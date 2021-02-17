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看導航誤闖公墓小徑又掉錢包 警民按圖索驥幫尋回

中央社 / 苗栗縣17日電

一名女子春節期間外出，被導航誤導至苗栗縣通霄鎮偏僻公墓小徑，下車問路後雖順利返家，赫然發現錢包掉落現場，報警求助；熱心警民根據Google地圖軌跡順利尋回，物歸原主。

苗栗縣通霄警分局今天指出，農曆春節連續假期間，除加強治安交通維護勤務，也積極處理為民服務工作。這名家住苗栗縣頭份市的61歲黃姓女子，14日與家人駕車到南部訪友，傍晚返程沿台61線西濱公路北上，行經新埔匝道下交流道至附近加油站上廁所，如廁後欲循原路返回西濱，卻被車上導航系統誤導駛入通霄鎮內島里偏僻公墓小徑。

當時天色已漸昏暗，所幸經下車向路旁唯一住戶詢問後，黃女一家人才順利脫困，回到頭份住家已晚間9時許，卻又赫然發現錢包遺失，努力回想猜測是掉在公墓下車問路處。

通霄分局埔口派出所副所長曾榮湧表示，當天晚間9時30分許接獲黃女報案，經描述事發經過，並以Google地圖軌跡，將行經地點傳訊息提供警方，警民立即依地圖軌跡方向重回現場尋找，1小時內尋獲報案人遺落的錢包。

警方先透過Line視訊方式向黃女確認錢包，裡頭裝有新台幣數千元及重要證件；黃女當晚赴派出所辦理領回手續，感謝警方與熱心民眾合作展現高效率，幫她找回遺失錢包，省去不少麻煩。

警方提醒，車上載具GPS導航系統，常會因收訊不良而發生誤導事件，民眾駕車出門前，最好能預先查詢前往所經路線，避免發生意外。

春節 加油站

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