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台中女子剛買新車就被偷 12年後在高雄尋獲

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

台中市40歲黃姓女子2009年在家門口被偷走剛買的TOYOTA CAMRY新車，昨天中午在高雄鳳山被巡邏員警發現，查驗引擎號碼、車身號碼，聯繫黃女到派出所認領，黃女不敢相信失竊12年的車子竟失而復得，感謝員警幫忙。

警方表示，過年期間員警於執行巡邏勤務時，發現路邊一輛轎車車牌登記的CC數與車體不同，經勘驗發現是典型的合法車牌掛上非法車輛的行為，當場查驗引擎號碼及車身號碼後，發現是已失竊12年的失車。

員警聯繫黃姓車主到派出所做尋獲筆錄時，黃女一開始還以為是詐騙電話，因為車子在2009年買沒多久就在台中家門口遭竊，認為根本就不可能找回，沒想到12年後大年初五竟失而復得。接到警方電話又懷疑又驚喜，與丈夫搭高鐵南下領車。

警方說，已找到該車輛使用者，初步調查車子被轉手多次，正循線追查竊賊和銷贓管道。

台中市黃姓女子12年前遭偷走剛買的新車，竟在12年後的大年初五失而復得，直呼最好的新年禮物。記者陳玫伶／翻攝
台中市黃姓女子12年前遭偷走剛買的新車，竟在12年後的大年初五失而復得，直呼最好的新年禮物。記者陳玫伶／翻攝

詐騙 高鐵 車主

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