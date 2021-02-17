台中女子剛買新車就被偷 12年後在高雄尋獲

台中市40歲黃姓女子2009年在家門口被偷走剛買的TOYOTA CAMRY新車，昨天中午在高雄鳳山被巡邏員警發現，查驗引擎號碼、車身號碼，聯繫黃女到派出所認領，黃女不敢相信失竊12年的車子竟失而復得，感謝員警幫忙。

警方表示，過年期間員警於執行巡邏勤務時，發現路邊一輛轎車車牌登記的CC數與車體不同，經勘驗發現是典型的合法車牌掛上非法車輛的行為，當場查驗引擎號碼及車身號碼後，發現是已失竊12年的失車。

員警聯繫黃姓車主到派出所做尋獲筆錄時，黃女一開始還以為是詐騙電話，因為車子在2009年買沒多久就在台中家門口遭竊，認為根本就不可能找回，沒想到12年後大年初五竟失而復得。接到警方電話又懷疑又驚喜，與丈夫搭高鐵南下領車。