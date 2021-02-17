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生母與同居人涉虐童 屏縣府緊急安置外婆哭喊「還我孫子」
屏東縣發生一起生母與同居男友涉嫌不當管教年僅9歲的兒子，將兒子的屁股、四肢打傷瘀青，男童外婆、外公與生父不滿縣府社會處與警方處理方式，今下午從中部趕到縣府，在縣府前抗議，外婆哭喊著「還我孫子」，社會處指出，男童已緊急安置，明將與外婆居住地的縣市政府社會處社工會同訪視，評估是否將男童交由家屬帶回照顧。
生父說，他與前妻在2017年離婚，兩人生下1男1女，小兄妹交由外公外婆照顧，未料前妻去年11月將孩子帶到屏東，都不讓人探視，2月5日有親屬發現兒子走路一跛一跛，趕緊報警，他獲悉後連夜南下，才發現兒子是在1月29日遭打傷，臀部、四肢都瘀青。
警方受理報案後，依程序處理並通報社會處，社會處指出，由於當天孩子受傷，且現場爭執衝突大，當下無法對生父、外公外婆家庭狀況評估，依法先將小兄妹緊急安置。
男童外公外婆、生父，不滿縣府處理方式「為什麼不讓孫子回家過年」，今南下到屏東縣府前抗議，外婆哭喊「讓我的孫子回到溫暖的家，孫子很可憐，過年都沒有回家」。
縣府社會處與男童外公、外婆與生父溝通後，約定明將會同外公外婆居住地的縣市政府社會處到外婆家訪視評估。
社會處指出，小兄妹監護權在生母，生母發生管教不當情況，社會處依法將孩童先緊急安置，後續再評估其家庭關係與家屬的照顧能力。
警方指出，生母與同居人涉刑法第286條妨害幼童發育罪函送地檢署偵辦，另外也涉違反兒童少年權益保障法第49條，交由縣府裁罰。
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