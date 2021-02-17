男到親友家拜年卻失聯 警獲報及時找到他昏迷車內

台北莊姓男子到台中大甲親戚拜年，無故失聯，家人急報警尋找，台中市大甲警分局昨晚接到轉報，查出莊男位置在大甲區，日南派出所長邱量虔昨晚率員警搜尋，及時找到昏迷在車內的莊男，送醫救回。

台中市警局大甲警分局日南派出所昨晚10點50分接獲台北市110報案系統轉報，51歲莊姓男子昨天南下至親友家拜年，卻無故失聯了，家屬焦急，請警方協尋。

警方查出莊男手機最後發話位置在台中市大甲區中山路一段，日南派出所長邱量虔從巡邏勤務中剛返回派出所，即接獲緊急協尋通報，他考量大甲區中山路一段延伸到日南里中山路二段全長約5公里，當下研判可能位置落在中山路二段中段處周遭，他立即率員警沿途搜尋，果然在這附近發現莊男倒臥轎車內，已呈現半昏迷狀態，立即通知救護車緊急將莊男送往大甲光田醫院救治，順利將他從鬼門關前救回。

據了解，莊男昨天在中部拜訪親戚後要回北部家中，突感到腦部一陣暈眩就失去意識全身癱軟昏倒駕駛座內，莊男獲救護，對於所長等人積極救人，頻頻點頭感謝；家屬得知他獲救消息後，總算鬆了一口氣，忍不住喜悅情緒激動落淚，感謝警方積極搜尋將其家人從鬼門關救回。