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男自助洗車場洗車倒下猝死 相驗死因心血管問題

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市50多歲張姓男子15日晚間10點多，開車到俊賢路一處自助洗車場洗車，洗到一半時，人在車外突然倒下，到院前已無生命跡象，送醫不治，檢警相驗後認為死因是心因性疾病，疑與心血管有關，並無外力因素。

基隆市警第三分局七堵派出所15日晚間10點多，接獲消防局轉報，俊賢路一處自助洗車場有人昏倒，警方到場時，張男已由救護人員送往基隆長庚醫院，到院前呼吸、心跳停止，急救後仍不治。

警方說，經了解，張男子利用春節假日結束前，開車到這處投幣式自助洗車場洗車，突然倒地不起，隔壁洗車的車友聽到聲音後打119報案，警方昨天報請檢方相驗，並調盡視器釐清，發現過程中都沒有其他人靠近，影像只有張男突然倒下。

警方呼籲有心血管疾病者要特別注意天氣之變化，天氣冷熱變化大易造成血管收縮、血壓上升，需注意保暖，以減少心肌梗塞或中風的發生機會。

男到洗車場為愛車洗車突倒下猝死，死因心因性疾病。記者游明煌／翻攝
男到洗車場為愛車洗車突倒下猝死，死因心因性疾病。記者游明煌／翻攝

基隆 保暖

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