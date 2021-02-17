阿伯跟家人吵架欲引廢氣尋短 喝酒麻醉自己成獲救關鍵

台中市50多歲李姓男子在大年初三時，與家人口角後氣得撂狠話，因凌晨3時許都未見李返家，趕緊通知警方緊急協尋，警方緊急調閱李的車行紀錄後，在北屯區民興巷附近的停車場找到在車內呼呼大睡的李，經警詢問才知，李原本想引廢氣尋短，想先喝酒麻痺自己，沒想到一口氣喝太多而喝醉了，也才讓警方及時找到，警方趁機規勸，人生沒有解不開的結，要李與家人好好溝通，不要再做傻事。

台中市第五警分局東山所在14日凌晨2時許獲報，李姓男子（54歲）與家人口角，氣得開車離家，還與家人嗆聲，透露尋短念頭，警員王帥智、胡婉惠得知後，立即請值班同事尋找車行記錄，調查李的車行紀錄。

警方根據李姓男子的車行軌跡研判，李可能往北屯區民興巷行駛，因此花了一個多小時沿路搜尋，總算在路邊停車格內，發現李駕駛的車輛，兩警前往調查李的身體狀況時，發現李已喝醉，躺在轎車的駕駛座呼呼大睡。

據查，李姓男子獨居在外，疑因過年期間被要求回家與母親同住，而與家人有口角，李才氣得開車離家。

李姓男子向警方透露，他與家人口角後，心情很差十分想不開，於是負氣外出開車找了偏僻位置，準備引廢氣尋短，所以喝酒麻醉自己，「沒想到喝醉後就睡著了」。

警方規勸，家人十分擔心，過年要開心團圓，不要讓家人擔心，也提到人生沒有無法解決的問題，要多跟家人溝通、商量。

第五警分局長林沐弘呼籲，民眾應多注意家人間相處方式，有事好好溝通，勿意氣用事，避免憾事發生，此次幸有東山所同仁及時協助，才讓事件平安落幕，阻止憾事的發生。

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