槽車翻覆造成林口大塞車 民眾抱怨：花2小時才到桃園南崁

載運22.74噸重丙烯的槽車今天凌晨3時許行經新北市林口區八德路左轉文化北路（國一林口2匝道口）時，疑因車速過快導致整輛槽車翻覆，民眾紛紛上在地社團貼文告知，有民眾抱怨，不論怎麼走都動彈不得，議員認為，相關單位的指揮疏導還需多加強。

羅姓上班族表示，她從文三信義路開了半小時多才到三井OUTLET，原想迴轉改走忠孝路上文一，也是動彈不得，直接打道回府並向公司請假，「不然開到台北都10點了吧」。

有民眾表示，早上8點15分從華亞科技園區離開，卻10點半才到桃園南崁，原本只需半小時的車程，竟花了2小時多才到。

李姓民眾說，早上8點開車到新林國小發現不對，直接回頭走中山路接登臨路上五股交流道，9點左右到公司，林口地區從文化一、二、三、北路，包含其他小路，往龜山的方向全部打死結。