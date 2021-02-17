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槽車翻覆造成林口大塞車 民眾抱怨：花2小時才到桃園南崁

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導

載運22.74噸重丙烯的槽車今天凌晨3時許行經新北市林口區八德路左轉文化北路（國一林口2匝道口）時，疑因車速過快導致整輛槽車翻覆，民眾紛紛上在地社團貼文告知，有民眾抱怨，不論怎麼走都動彈不得，議員認為，相關單位的指揮疏導還需多加強。

羅姓上班族表示，她從文三信義路開了半小時多才到三井OUTLET，原想迴轉改走忠孝路上文一，也是動彈不得，直接打道回府並向公司請假，「不然開到台北都10點了吧」。

有民眾表示，早上8點15分從華亞科技園區離開，卻10點半才到桃園南崁，原本只需半小時的車程，竟花了2小時多才到。

李姓民眾說，早上8點開車到新林國小發現不對，直接回頭走中山路接登臨路上五股交流道，9點左右到公司，林口地區從文化一、二、三、北路，包含其他小路，往龜山的方向全部打死結。

新北市議員蔡淑君表示，發生事故不是大家所樂見，但許多民眾都是出門、到了事故地點附近才發現塞車，幾乎在原地動彈不得，因為是開工第一天，民眾恐慌遲到，也不知替代道路怎麼走，認為相關單位的指揮疏導還需多加強。

新北市林口區文化北路與八德路口今天清晨4點半有1輛載滿丙烯氣體的槽車翻覆，造成連接道路塞車回堵。圖／擷取自新北交通族粉專
新北市林口區文化北路與八德路口今天清晨4點半有1輛載滿丙烯氣體的槽車翻覆，造成連接道路塞車回堵。圖／擷取自新北交通族粉專

林口 事故

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