出遊仁愛鄉精英村野溪溫泉 車輛墜邊坡釀6傷

萬姓民眾一家人昨天駕車要到仁愛鄉精英村享受野溪溫泉，行駛一條狹小產業道路時，疑因駕駛不慎連人帶車墜落邊坡數公尺，仁愛警分局與消防隊合力救出6人送醫，所幸無大礙。

南投縣警察局仁愛分局今天表示，萬姓民眾一家7人昨天分乘1輛汽車、1輛機車從埔里鎮前往仁愛鄉精英村野溪溫泉旅遊，其中汽車由33歲萬姓女子駕駛，車內共有5名大人、1名孩童，萬姓男子則是騎乘機車。

由於往精英村野溪溫泉的道路因橋梁施工禁止通行，一行人改道由廬山溫泉行經精英村另一條產業道路，但這條路狹窄難行，萬姓女駕駛在一處狹窄彎道因無法一次轉彎通過，於是倒車調整角度，不料未注意路面邊緣而翻落邊坡數公尺，萬男見狀趕緊報案。

仁愛分局廬山派出所獲報，巡佐邱進裕、警員梁玓瑋依萬男指述研判事故地點，終於在聯外道路指標約2公里處尋獲，接著通報並指引仁愛消防分隊抵達事故地點，警、消合力救出車內受困者。

警方指出，萬姓民眾一家人分別疑有骨折、胸口疼痛、全身擦挫傷等傷勢，所幸都屬輕傷，無生命危險，安撫傷者驚嚇情緒後協助送醫，駕駛經檢測無酒駕，初步調查車輛墜落邊坡翻覆原因為「駕駛不慎」。

仁愛分局提醒，原鄉道路多為陡峭、崎嶇、蜿蜒且路幅狹小，遊客駕車前往山間林道應注意路面地形與車輛性能，若不熟路況，更應專注駕駛、繫妥安全帶，避免出遊發生意外。