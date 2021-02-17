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護鈔！善化慶安宮春節香火錢近600萬 警方代保管安心過年
台南市善化區慶安宮春節期間吸引大批信眾，初一至初五都請轄區善化派出所警員護鈔，將現金存入派出所內的「代保管置物櫃」，廟方上午統計香油錢近600萬元，依往例全存入銀行。
善化區慶安宮總幹事魏素珍指出，今年過年假期較短，未影響香客走春拜拜，加上南台灣好天氣，今年香油錢、安太歲、光明燈及財神燈等收入與去年差不多，未因「疫情」關係減少，另外太歲燈減少許多，而財神燈卻倍數成長。
過年期間金融機構休息，在警方協助，廟方循往例，將派出所代保管置物櫃暫時挪為「金庫」，提供廟方存放，今天上午警方和廟方常務監查洪獻章、財務組長胡玉真等逐一清點香火錢。
善化慶安宮主任委員張志勝說，感謝警方幫忙，春節期間加強執行「存提領鉅額現金警方派員護鈔」便民服務措施，也讓廟方安心過好年。
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