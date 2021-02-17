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台南機車對撞 2騎士跌進4米深大排！1傷重不治1急救中

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市新市區新港社大道新市二號橋路口，今上午發生機車相撞，2名騎士都跌落4米深大排，經緊急送醫，41歲林姓男子送醫不治，24歲楊姓男子身上多處外傷，住院救治中。

車禍發生在上午8點20分，初步調查，當時林男由西往東行騎乘，經過新市二號橋路口時，與由南往北騎乘楊男發生車禍，兩人車速都很快撞擊後，均掉落4米深路旁排水溝草叢。

台南市消防局獲報調派新市、南科、善化、安定等消防分隊趕往，將受傷2人吊掛送往台南市立安南醫院救治。其中，楊男有意識，身上多處外傷，無法站立，重傷住院觀察中。林姓男子身上多處挫傷，消防隊員救出時已無生命徵象，急救後上午近10點醫院宣告不治。車禍原因仍待進一步調查、釐清。

台南市新市區上午發生機車車禍2人送醫，一人宣告不治。圖／讀者提供
台南市新市區上午發生機車車禍2人送醫，一人宣告不治。圖／讀者提供

車禍 南科

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