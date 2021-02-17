女外出買午餐深夜未歸 警調閱監視器尋人送回家
台中市東勢區30歲江姓女子患有輕度情緒問題，昨天中午外出買午餐，獨自搭公車至豐原後未歸，家人遍尋不著，今天凌晨趕緊到東勢分局茅埔派出所報案，請求警方協助，員警在距離約500公尺外的公車站牌尋獲江女。
今天凌晨4時許，一名婦人慌張到茅埔派出所報案，指稱其女兒於昨天上午10點多左右，從東勢住家搭公車到豐原買午餐，至今未返家，因女兒的手機放在家中充電未帶出門，家人無法連繫上人，才請求員警協助。
警方立即通報各分局幫忙協尋，警員洪健銘及張鈞萍則積極調閱附近監視器，洪健銘調閱附近監視器時發現有公車停靠站牌，心想江女既然搭公車離開，會不會也在公車站牌附近，立即至公車站牌附近尋找，果不其然看見江姓女子呆坐在站牌。
江女向警方表示，因在家裡不快樂，昨日才藉由買午餐離家，獨自搭公車到豐原散心，隔天再獨自搭公車返回東勢，因徹夜未歸怕被家人責罵，才先坐在公車站旁椅子休息。警方將江女護送返家。
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