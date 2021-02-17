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「五福臨門」落空 美確診婦入境台灣2個月自費採檢陽性

影／古坑獨居中年男命喪火場 鄰居惋嘆：他很有才華

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導

新年開工首日，雲林古坑鄉一處民宅今天上午卻傳出火警，1人不幸死亡。位在文化路集合式住宅區一戶透天厝，8點多突然「碰」一聲巨響起火燃燒，鄰戶民眾起初以為地震，驚慌跑到門外見濃煙及火勢後趕緊報案，警消人員30多人趕抵現場灌救，該棟一名獨居的中年男子來不及逃生，命喪樓梯間。

目擊民眾指出，事發當時隱約聽見疑似烹飪聲響，隨即就傳出一聲巨大「碰」聲，比鞭炮聲還大，宛如「炸藥降臨」，玻璃都被震碎、噴飛到屋外，事發現場一片凌亂。

雲林縣消防局第一大隊副大隊長張哲彬表示，警義消約30多人趕抵現場後迅速控制火勢並撲滅，隨即進入火場清查，初估燃燒面積約50平方公尺。

現場共有兩大一小瓦斯桶，其中常用於煮水泡茶的小型瓦斯桶被燻得焦黑，疑是起火點，詳細事故原因仍待火災調查釐清。

不明原因氣爆引火警，使鄰戶的陽台外牆、頂樓屋頂都被濃煙燻黑，牆壁也被巨大爆炸力道震出裂痕，目擊者心有餘悸地說，建築體可能需要一段時間才能復原，但最難過的是男子沒能逃過死劫。

據了解，年約52歲的童姓男子獨居在此，不過平時或逢年過節，童的姊姊們都會來找他，與親人間感情甚篤，事發後親人也都陸續趕到，處理後續事宜。

報案人吳姓民眾表示，當時大家都以為童男應該沒在屋內，一如往常地出門了，沒想到消防人員撲滅火勢後入內搜救發現遺體，對於童男未能逃出感到難過，因為意外而生命消逝，大家都感到惋惜，希望童家人早日走過傷痛。

在鄰居眼中，童男相當有藝術家氣質，頗有才華、很會畫畫。鄰居說，童男平時雖較少和人互動，習慣獨來獨往，不過作息正常，也經常外出活動，最近剛到當地信仰中心廣濟宮擔任廟務人員約二個月，未料大年初六發生憾事，眾人都很不捨。

古坑鄉長沈勝騰獲報後趕到現場了解狀況，並表示待火災調查告一段落後，將請清潔隊協助清理現場，並媒合縣府社會資源管道，全力協助家屬處理後事。

不明原因氣爆引火警，奪走獨居在透天厝的童姓男子性命，屋內現場也被強大爆炸力道弄得一片凌亂。記者陳苡葳／攝影
不明原因氣爆引火警，奪走獨居在透天厝的童姓男子性命，屋內現場也被強大爆炸力道弄得一片凌亂。記者陳苡葳／攝影
新年開工首日，雲林古坑鄉文化路集合式住宅區一戶透天厝卻傳出氣爆火警，一名獨居的中年男子來不及逃生，命喪樓梯間。記者陳苡葳／攝影
新年開工首日，雲林古坑鄉文化路集合式住宅區一戶透天厝卻傳出氣爆火警，一名獨居的中年男子來不及逃生，命喪樓梯間。記者陳苡葳／攝影
警消人員在事發現場共找到兩大一小瓦斯桶，其中常用於煮水泡茶的小型瓦斯桶被燻得焦黑，疑是起火點，詳細事故原因仍待火災調查釐清。記者陳苡葳／攝影
警消人員在事發現場共找到兩大一小瓦斯桶，其中常用於煮水泡茶的小型瓦斯桶被燻得焦黑，疑是起火點，詳細事故原因仍待火災調查釐清。記者陳苡葳／攝影

獨居 古坑

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