聽新聞
test
0:00 / 0:00
把救護車當計程車！ 她回家兩天住處失火消防隊又上門救人
彰化縣二水鄉員集路今天發生民宅火災，持有身心障礙手冊的40多歲謝姓女子疑似失神讓透天厝失火，火勢從一樓往上竄升，謝女呆坐三樓的樓梯口，被趕到的消防隊員用擔架抬出火場，送醫急救，幸好傷勢輕微，但謝女的鄰居都飽受驚嚇。
二水消防分隊今天上午約11點30分接獲報案，員集路有一幢透天厝失火，濃煙直衝天際，二水、北斗、社頭消防分隊總共出動12輛各式消防車及28名消防人員到場救災，當時一、二樓都失火，消防人員在三樓找到呆坐樓梯口的謝女，因火勢和濃煙往上竄，顧不得謝女服裝不整，覆蓋衣物後匆匆抬上擔架逃出火場。
謝女的住宅燃燒樓地板面積約3坪，但屋內易燃裝潢等建物均付之一炬，消防人員在半小時內控制火勢，正清查失火原因。謝女被送到田中鎮仁和醫院，紀姓醫師表示，謝女的臉部1至2度燒傷，面積約3%，有輕微嗆傷和左腳輕微挫傷，無生命危險。
醫師又表示，謝女持身障手冊，長期治療慢性疾病。當地居民指出，謝女獨居，經常把119救護車當計程車，每月平均「叫車」13次到15次，讓消防分隊隊員疲於奔命，後來送醫治療，狀況稍微穩定，兩天前才從醫院回家，今天各行各業開工，她家就發生恍神住家失火的意外，鄰居實在提心吊膽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言