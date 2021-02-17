不要了？垃圾袋倒出6萬多元鈔票 台南清潔隊員報警找失主

台南市環保局北區清潔隊昨晚執行線上資源回收業務時，莊姓隊員從一只黑色塑膠袋裡倒出鍋、碗、瓢、盆時，掉出一疊鈔票，原以為是玩具鈔票，但細看後發現有防偽線，才驚覺是真鈔，總計6萬7千7百元，已向北門派出所報案，希望盡快物歸原主。

北區清潔隊長蘇義松表示，莊姓隊員昨晚在成功路執行資源回收勤務時，發現這筆現金，今天上午由他陪同把錢拿到派出所報案。莊姓隊員說，這是他執行資源回收業務以來第一次遇上，因之前有撿過玩具鈔的經驗，才會一開始看到時，以為是玩具鈔。發現是真鈔，還真嚇了一跳，數一數有6萬5000元，心想怎麼有人如此不小心，當下立即回報給清潔隊，之後再檢查回收物，又發現2700元。

莊姓隊員認為這些「錢」很幸運，因為昨晚垃圾量、資源回收物較少，自己才有時間一面執勤，一面整理回收物；不然，這些錢，可能已成為廢棄物了。