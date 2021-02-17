開工首日 新北中高階警人事動 黃宗仁：按次序積分「公道走」

新北市警局今天發布125人次中高階人事異動，將於2月19日報到上任。新北市警局長黃宗仁表示，此次人事異動是按次序積分「公道走」，完全是貫徹市長侯友宜在其任職布達典禮上再三強調的「警察人事一條鞭」，避免關說，因此在年後開工第一天就發表人事調整。

黃宗仁今天與副局長溫枝發及人事室主任鄭建國共同召開記者會，他表示，今後新北市所有警察如果有任何異動上的想法，都可以依程序寫報告表達個人意願，市警局會依資績、年資、主官管考核及基層人員的權益來思考做到最適切的調整，就是希望大家都按照規定，專心做好治安及交通本務。