快訊

蔡英文霸氣回應台灣新塗裝 海巡署收回高層指示聲明致歉

美國南方大停電：極端寒流癱瘓火力發電？冰封4百萬人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開工首日 新北中高階警人事動 黃宗仁：按次序積分「公道走」

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市警局今天發布125人次中高階人事異動，將於2月19日報到上任。新北市警局長黃宗仁表示，此次人事異動是按次序積分「公道走」，完全是貫徹市長侯友宜在其任職布達典禮上再三強調的「警察人事一條鞭」，避免關說，因此在年後開工第一天就發表人事調整。

黃宗仁今天與副局長溫枝發及人事室主任鄭建國共同召開記者會，他表示，今後新北市所有警察如果有任何異動上的想法，都可以依程序寫報告表達個人意願，市警局會依資績、年資、主官管考核及基層人員的權益來思考做到最適切的調整，就是希望大家都按照規定，專心做好治安及交通本務。

他並強調，未來所有員警以後有任何異動想法，打報告也可不用經過大隊長、分局長或科室主管，可以直接送給市警局人事室，當然，如果分局長或大隊長願意保薦更好。

新北市警局今天發布中高階人事異動，局長黃宗仁表示，按次序積分公道走，完全是貫徹市長侯友宜在其任職布達典禮上再三強調的警察人事一條鞭，避免關說。記者王長鼎／攝影
新北市警局今天發布中高階人事異動，局長黃宗仁表示，按次序積分公道走，完全是貫徹市長侯友宜在其任職布達典禮上再三強調的警察人事一條鞭，避免關說。記者王長鼎／攝影
新北市警局今天發布中高階人事異動，局長黃宗仁表示，按次序積分公道走，完全是貫徹市長侯友宜在其任職布達典禮上再三強調的警察人事一條鞭，避免關說。記者王長鼎／攝影
新北市警局今天發布中高階人事異動，局長黃宗仁表示，按次序積分公道走，完全是貫徹市長侯友宜在其任職布達典禮上再三強調的警察人事一條鞭，避免關說。記者王長鼎／攝影

警察 侯友宜

延伸閱讀

新北化學槽車事故排除 機捷恢復正常營運

配合新北化學槽車事故排除 機捷A9站暫停營運

國光客運防疫公車 投入新北5路線

無須奔波兩地 新北經發局稅捐服務便民

相關新聞

國5南下轎車自撞起火 駕駛拋車外慘死 一度封閉車道

一輛轎車今天清晨4點多行駛至國道5號南下45公里處羅東交流道出口匝道附近，撞上護欄起火燃燒，一名男性駕駛拋出車外，已明顯...

機車擦撞！台南新市2騎士跌4米深大排 1命危1重傷

台南市新市區今上午發生機車擦撞，2名騎士都跌落4米深大排草叢，經緊急送醫1命危1重傷，肇事原因與責任歸屬，持續調查中。

收假夜不平靜 台1線苑裡鎮2車相撞6傷送醫

今天大年初五收假之夜不平靜，台1線苗栗縣苑裡鎮新復里路段1處路口，晚上6點40分發生2車相撞事故，撞擊力相當猛烈，其中一...

北市資源回收廠驚見榴砲彈外標TNT 警急送交軍方鑑定

台北市松山區一間資源回收廠昨晚被人發現一枚榴砲彈，外觀標示TNT（炸藥）字眼，撿到的李姓男子將榴砲彈交由警方，警方初步判...

生父見4歲兒全身傷 一問才知遭養父綑綁痛毆

桃園李姓男子因管教問題，不顧養子才4歲，竟用衣服綑綁幼童雙手，再徒手毆打其臉部，導致養子顏面、背部及四肢多處擦挫傷。桃園...

不要了？垃圾袋倒出6萬多元鈔票 台南清潔隊員報警找失主

台南市環保局北區清潔隊昨晚執行線上資源回收業務時，莊姓隊員從一只黑色塑膠袋裡倒出鍋、碗、瓢、盆時，掉出一疊鈔票，原以為是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。