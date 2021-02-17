台南安平凶殺案傳與摩鐵毒趴有關？警：死者住另一間！

台南市安平區昨晚發生凶殺命案，外傳命案和一起毒品趴有關，據了解，警方昨在育平路一家汽車旅館房間查獲一男一女開毒品趴，但當時王姓男子是投宿另一個房間，警方說，是否和命案有關，仍在追查在逃兩名男子到案才能釐清。

據了解，這起案件共有5人涉案，其中林姓、曾姓主嫌駕駛一輛轎車，劉姓男子（20歲）和蘇姓（31歲）、余姓（31歲）男子共乘另一輛車，兩輛車在汽車旅館停車場堵到王姓男子，

蘇及余姓男子持開山刀下車砍殺王，王持隨身攜帶的蝴蝶刀反擊互砍。王見狀況不對，隨即轉頭跑到育平路大街上攔到騎機車雙載的大學生。王攔截路過男大生雙載機車，逼對方三貼載他離開，但車子騎到約 1.5公里外永華路二段餐廳旁停車場時仍被仇家追上。

王重傷倒地遭仇家冷血駕車撞輾數次，送成大醫院急求不治，行兇紅色轎車車燈處還印著駭人的血掌印。兩名男大生是騎乘租賃車從善化區到安平區遊玩，無端捲入命案之中，驚魂未定臉色慘白，兩人身上衣服還留著死者血跡。