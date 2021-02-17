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不想努力了？陌生鬆獅犬初二擅闖民宅廁所 屋主無奈報警
高雄市岡山區有民眾大年初二晚上在家看電視，卻突然有一隻全身剃毛的陌生鬆獅犬跑進屋內，還直接衝進廁所坐下，怎麼趕也趕不出來，屋主只能報警求助，警方及屋主連哄帶騙才將鬆獅犬抱到巡邏車上，順利聯繫飼主認領愛犬。
岡山警分局前峰派出所本月13日晚間7時許接獲報案，表示家中遭「汪星人」擅闖民宅，需要警方協助，當屋主帶員警到家中廁所查看只見一隻鬆獅犬坐在馬桶旁，面對警方及屋主的哄騙，也只是呆呆的看著兩人，完全不為所動，員警只好奮力抱重達7公斤以上的鬆獅犬進巡邏車，並載回派出所。
飼主到派出所認領時向警方表示，自己在遛狗時，旁邊突然響起鞭炮聲，狗狗被嚇到掙脫狗繩往前狂奔，一下子就跑不見了，他經沿路詢問附近民眾，才知道狗狗跑到人家家裡躲避，並已經平安被帶回派出所。
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