不想努力了？陌生鬆獅犬初二擅闖民宅廁所 屋主無奈報警

高雄市岡山區有民眾大年初二晚上在家看電視，卻突然有一隻全身剃毛的陌生鬆獅犬跑進屋內，還直接衝進廁所坐下，怎麼趕也趕不出來，屋主只能報警求助，警方及屋主連哄帶騙才將鬆獅犬抱到巡邏車上，順利聯繫飼主認領愛犬。

岡山警分局前峰派出所本月13日晚間7時許接獲報案，表示家中遭「汪星人」擅闖民宅，需要警方協助，當屋主帶員警到家中廁所查看只見一隻鬆獅犬坐在馬桶旁，面對警方及屋主的哄騙，也只是呆呆的看著兩人，完全不為所動，員警只好奮力抱重達7公斤以上的鬆獅犬進巡邏車，並載回派出所。