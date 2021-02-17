照料2個月大男嬰第3天就窒息亡 女保母沒這樣做慘了

郭姓保母去年受託照料僅2個月大的蔡姓男嬰，不料才第3天，她餵完奶就抱到房間趴睡，不久發現男嬰臉色發白，趕緊送醫仍不治；高雄地檢署驗屍後，認定男嬰是吐奶、再吸入呼吸道而窒息，郭女未隨時注意睡眠的情況，有過失，全案依過失致死罪嫌起訴。

檢方調查，蔡姓夫妻2019年11月生下兒子，並於2020年1月11日起托育給領有合格保母人員技術士證、有多年經驗的郭姓女子（37歲），郭女於高雄前金區住處照料男嬰。

去年1月14日下午4點多，郭姓女子用奶瓶餵食、替男嬰拍嗝，約6點多將男嬰帶到房間床墊上趴睡，就離開房間，且也沒有隨時查看男嬰有無異狀，結果男嬰因吐奶阻塞呼吸道，發生窒息，當晚7點半郭女才發現男嬰面朝下、臉色發白無呼吸，趕緊施作CPR心肺復甦術並送醫。