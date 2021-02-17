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照料2個月大男嬰第3天就窒息亡 女保母沒這樣做慘了

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

郭姓保母去年受託照料僅2個月大的蔡姓男嬰，不料才第3天，她餵完奶就抱到房間趴睡，不久發現男嬰臉色發白，趕緊送醫仍不治；高雄地檢署驗屍後，認定男嬰是吐奶、再吸入呼吸道而窒息，郭女未隨時注意睡眠的情況，有過失，全案依過失致死罪嫌起訴。

檢方調查，蔡姓夫妻2019年11月生下兒子，並於2020年1月11日起托育給領有合格保母人員技術士證、有多年經驗的郭姓女子（37歲），郭女於高雄前金區住處照料男嬰。

去年1月14日下午4點多，郭姓女子用奶瓶餵食、替男嬰拍嗝，約6點多將男嬰帶到房間床墊上趴睡，就離開房間，且也沒有隨時查看男嬰有無異狀，結果男嬰因吐奶阻塞呼吸道，發生窒息，當晚7點半郭女才發現男嬰面朝下、臉色發白無呼吸，趕緊施作CPR心肺復甦術並送醫。

不過男嬰到醫院時已無呼吸心跳，當晚近9點宣告不治。檢警驗屍及法醫解剖發現，由於男嬰吐奶又吸入，呼吸道內異物阻塞，而窒息死亡；檢方認為郭女經驗豐富，當時也沒有不能注意的情形，卻疏於注意，抱至床墊趴睡後就沒隨時查看，屬有過失。

郭姓保母涉餵奶2個月大的蔡姓男嬰，帶到房間趴睡，卻沒查看狀況，導致男嬰吐奶再吸入呼吸道而窒息，高雄地檢依過失致死罪嫌起訴她。示意圖／Ingimage
郭姓保母涉餵奶2個月大的蔡姓男嬰，帶到房間趴睡，卻沒查看狀況，導致男嬰吐奶再吸入呼吸道而窒息，高雄地檢依過失致死罪嫌起訴她。示意圖／Ingimage

保母 睡眠 托育

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