影／香港男在台中開車 右轉沒打方向燈撞輕熟女

台中市南屯區東興路一段、永春東路口昨天下午發生一起休旅車撞機車的交通事故，警方到場發現，持有國際駕照的香港籍周姓駕駛右轉時沒打方向燈，撞上騎機車的劉姓女子，造成劉女左膝受傷。周辯稱，「一右轉就發現撞上了」，警將全案依違反道交條例告發，依法可裁罰1200元至3600元。

據查，周姓男子（45歲）來自香港，昨天下午駕駛休旅車沿南屯區東興路一段往南行駛，行經欲右轉永春東路，但右轉時沒有打方向燈，當時劉姓女子（26歲）騎在周的車頭，沿東興路一段欲直行，周疑未注意到劉女在車頭前，轉彎時踩油門就撞上劉女，劉女連人帶車被撞倒在地，滑行約數公尺，也造成劉女左膝擦挫傷。

台中市第四警分局交通分隊獲報到場調查，發現兩人都無酒精濃度，但周持有的是香港的國際駕照，警方詢問是否是不熟悉台灣路況才釀禍，周回應，一轉彎就發現撞上了，沒有對案發經過多加解釋。