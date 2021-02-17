快訊

羽球／戴資穎稱霸150周球后 「小戴障礙」再堆高

熱低壓形成！ 氣象局：明天有機會成今年首颱杜鵑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／香港男在台中開車 右轉沒打方向燈撞輕熟女

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市南屯區東興路一段、永春東路口昨天下午發生一起休旅車撞機車的交通事故，警方到場發現，持有國際駕照香港籍周姓駕駛右轉時沒打方向燈，撞上騎機車的劉姓女子，造成劉女左膝受傷。周辯稱，「一右轉就發現撞上了」，警將全案依違反道交條例告發，依法可裁罰1200元至3600元。

據查，周姓男子（45歲）來自香港，昨天下午駕駛休旅車沿南屯區東興路一段往南行駛，行經欲右轉永春東路，但右轉時沒有打方向燈，當時劉姓女子（26歲）騎在周的車頭，沿東興路一段欲直行，周疑未注意到劉女在車頭前，轉彎時踩油門就撞上劉女，劉女連人帶車被撞倒在地，滑行約數公尺，也造成劉女左膝擦挫傷。

台中市第四警分局交通分隊獲報到場調查，發現兩人都無酒精濃度，但周持有的是香港的國際駕照，警方詢問是否是不熟悉台灣路況才釀禍，周回應，一轉彎就發現撞上了，沒有對案發經過多加解釋。

不過警方調閱路口監視器後，發現周右轉未依規定，將依違反道交條例告發，可開罰1200元至3600元，劉女尚未決定是否提出傷害告訴，全案函送交大事故組分析研判肇事原因。

來自香港的周姓男子昨天下午開車行經南屯區時，右轉撞上騎車的劉姓女子，因而吃上罰單。圖／讀者提供
來自香港的周姓男子昨天下午開車行經南屯區時，右轉撞上騎車的劉姓女子，因而吃上罰單。圖／讀者提供
來自香港的周姓男子昨天下午開車行經南屯區時，右轉撞上騎車的劉姓女子，因而吃上罰單。圖／讀者提供
來自香港的周姓男子昨天下午開車行經南屯區時，右轉撞上騎車的劉姓女子，因而吃上罰單。圖／讀者提供
來自香港的周姓男子昨天下午開車行經南屯區時，右轉撞上騎車的劉姓女子，因而吃上罰單。記者陳宏睿／翻攝
來自香港的周姓男子昨天下午開車行經南屯區時，右轉撞上騎車的劉姓女子，因而吃上罰單。記者陳宏睿／翻攝
來自香港的周姓男子昨天下午開車行經南屯區時，右轉撞上騎車的劉姓女子，因而吃上罰單。圖／讀者提供
來自香港的周姓男子昨天下午開車行經南屯區時，右轉撞上騎車的劉姓女子，因而吃上罰單。圖／讀者提供
來自香港的周姓男子昨天下午開車行經南屯區時，右轉撞上騎車的劉姓女子，因而吃上罰單。圖／讀者提供
來自香港的周姓男子昨天下午開車行經南屯區時，右轉撞上騎車的劉姓女子，因而吃上罰單。圖／讀者提供

香港 駕照 事故

延伸閱讀

健身知識／香港健身教練執照種類與收入

港府顧問建議 批准大陸科興新冠疫苗緊急使用

香港經濟 今年由跌轉升機會大

香港新增確診8例 創第四波疫情新低

相關新聞

國5南下轎車自撞起火 駕駛拋車外慘死 一度封閉車道

一輛轎車今天清晨4點多行駛至國道5號南下45公里處羅東交流道出口匝道附近，撞上護欄起火燃燒，一名男性駕駛拋出車外，已明顯...

國1槽車翻覆事故排除 機捷10:10恢復全線正常運作

新北市林口區今天清晨有1輛載滿丙烯氣體的槽車翻覆，造成連接道路塞車回堵，警消趕緊到場執行吊掛作業，由於發生地位在機捷軌道...

收假夜不平靜 台1線苑裡鎮2車相撞6傷送醫

今天大年初五收假之夜不平靜，台1線苗栗縣苑裡鎮新復里路段1處路口，晚上6點40分發生2車相撞事故，撞擊力相當猛烈，其中一...

國1槽車翻覆 機捷A9林口站暫不營運 改採區間公車接駁

新北市林口區今天清晨有1輛載滿丙烯氣體的槽車翻覆，造成連接道路塞車回堵，警消獲報已到場處理並拉起封鎖線。桃捷公司表示，為...

國道一號岡山段8車連環撞 1人胸悶送醫

國道一號岡山段南向351.3公里內側車道今天上午8點37分左右發生8車連環追撞事故，據了解，此為前後2起事故，轎車駕駛疑...

影／香港男在台中開車 右轉沒打方向燈撞輕熟女

台中市南屯區東興路一段、永春東路口昨天下午發生一起休旅車撞機車的交通事故，警方到場發現，持有國際駕照的香港籍周姓駕駛右轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。