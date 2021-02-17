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好險！基隆中和路電桿變電箱爆炸 高處墜落幸沒砸人
基隆市議員莊敬聖服務處今天上午9點多接獲民眾通報，中和路一處位在馬路邊電線桿上的變電箱，傳出爆炸聲響後竟整個從高處墜落，幸好當時下方沒有人，附近民眾直呼好險，莊敬聖通知台電搶修，要求加強平時的維護，並認為會掉落十分誇張，幸好沒有砸到人。
莊敬聖表示，今年大年初六上班日，但一早就接獲民眾通報中和路變電箱發生爆炸，他立即趕至現場處理，並第一時間通知台灣電力公司前往處理。
莊敬聖說，電箱爆炸後變電箱墜落地面，所幸沒有傷及民眾，目前未造成部分地區停電，仍請附近民眾注意用電安全，初步和台電討論將更換新變電箱，將會停電約30分鐘，停電前會請里長廣播通知。
莊敬聖指出，電力設備故障影響民眾用電，平時維護保養非常重要，感謝民眾第一時間通報，但他不解的是，變電箱怎會整個掉下來，如果當時下方有民眾經過，後果不堪設想，是否先前已有鏽蝕鬆脫？
台電在11時開始更換相關設備，中和路部分區域將短暫停電30分鐘，有部分用電戶會停電，發生故障原因還要進一步了解。
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