黑衣女闖鹿港天后宮踢香爐、丟金紙 網友擔心她遭報應

彰化鹿港天后宮香火鼎盛，過年期間香客絡繹不絕，農曆大年初四晚間卻有一名女子進入廟裡踢供桌、香爐還將桌上的金紙全推落，嘴裡念念有詞，還瞪了志工好幾眼，讓現場民眾看傻了眼，不知道發生什麼事，廟方昨天短暫貼出影片，希望女子能出面說明，釐清是什麼事情讓她在神明前做出如此不理智行為。

鹿港天后宮主委張偉東說，當事人的行徑嚇到現場的人，希望她能說明發生什麼事，是不是廟方得罪她等原因，目前已透過友人掌握該女子身分，但因還未接觸，仍不知道她的動機是什麼，若還是未出面解釋，就會進一步報警。

從影片中可看出大年初四晚上9點多接近關廟門時間，一名身穿黑色衣服的女子未依規定戴口罩入廟，突然將放置桌上的一疊疊金紙全部怒掃到地上，離去前還轉頭嚷嚷，現場正在參拜的信眾及志工都很錯愕，也不敢上前制止，廟方指出，女子動手破壞金紙桌前早已先踢香爐和供桌。

影片被分享到臉書社群後掀起熱議，直呼「敢在神明面前這樣做是會有報應的」，「會報應要是我在場我絕對修理他」，「動到爐了，那是眾人得香火啊」。