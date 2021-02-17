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黑衣女闖鹿港天后宮踢香爐、丟金紙 網友擔心她遭報應

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

彰化鹿港天后宮香火鼎盛，過年期間香客絡繹不絕，農曆大年初四晚間卻有一名女子進入廟裡踢供桌、香爐還將桌上的金紙全推落，嘴裡念念有詞，還瞪了志工好幾眼，讓現場民眾看傻了眼，不知道發生什麼事，廟方昨天短暫貼出影片，希望女子能出面說明，釐清是什麼事情讓她在神明前做出如此不理智行為。

鹿港天后宮主委張偉東說，當事人的行徑嚇到現場的人，希望她能說明發生什麼事，是不是廟方得罪她等原因，目前已透過友人掌握該女子身分，但因還未接觸，仍不知道她的動機是什麼，若還是未出面解釋，就會進一步報警。

從影片中可看出大年初四晚上9點多接近關廟門時間，一名身穿黑色衣服的女子未依規定戴口罩入廟，突然將放置桌上的一疊疊金紙全部怒掃到地上，離去前還轉頭嚷嚷，現場正在參拜的信眾及志工都很錯愕，也不敢上前制止，廟方指出，女子動手破壞金紙桌前早已先踢香爐和供桌。

影片被分享到臉書社群後掀起熱議，直呼「敢在神明面前這樣做是會有報應的」，「會報應要是我在場我絕對修理他」，「動到爐了，那是眾人得香火啊」。

鹿港派出所指出，從影片來看女子行為已經涉及損毀，屬於告訴乃論，會尊重廟方是否提告，一旦報案就會啟動偵查。

一名女子在農曆過年大年初四晚上進到鹿港天后宮將金紙桌的金紙全掃落地面。記者林敬家／翻攝
一名女子在農曆過年大年初四晚上進到鹿港天后宮將金紙桌的金紙全掃落地面。記者林敬家／翻攝
一名女子在農曆過年大年初四晚上進到鹿港天后宮將金紙桌的金紙全掃落地面。記者林敬家／翻攝
一名女子在農曆過年大年初四晚上進到鹿港天后宮將金紙桌的金紙全掃落地面。記者林敬家／翻攝

鹿港 天后宮

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