快訊

羽球／戴資穎稱霸150周球后 「小戴障礙」再堆高

熱低壓形成！ 氣象局：明天有機會成今年首颱杜鵑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林口開工日大塞車 黃光芹：多少人忍受自私油罐車

聯合報 / 記者江婉儀王敏旭陳夢茹／新北即時報導

新北市林口區文化北路與八德路口今天清晨4點半有1輛載滿丙烯氣體的槽車翻覆，造成連接道路塞車回堵，往南方向車道全線封閉，回堵約1.2公里，住在林口的名嘴黃光芹指出，交通法規中應針對類似的事故責付社會成本，更指，「多少人在雨中忍受一輛自私的油罐車無計可施」。

黃光芹表示，牽一髮而動全身，今天是開春的第一天，一輛翻覆的油罐車，使林口的上班族，全陷入困境。「起司原理」說的是，所有不利的因素同時發生，像一道光束恰巧貫穿乳酪的每一道縫隙。

黃光芹指出，下雨天、上班尖峰時間、北上靠近機捷A9站，不只上高速的車輛，一路回堵到林口平面的文化路一、二、三路到忠孝、仁愛路口，連帶龜山一帶也到受影響，直到早上九點她送完先生在返家的途中，狀況依舊無法疏解。别說汽車族和搭公車上班的民眾了，就連此刻正賴以為生(路)的機捷A9站都被封閉，計程車在林口也不普及，還好，今天不是開學日。

黃光芹表示，在赴A9站的現場，才知道已封閉；回頭再直奔 A8長庚醫院站，還好北上列車不受影響，但南下卻封閉了。現場沒有緊急應變的接駁車，唯五的計程車也都被叫走了，真不知道上班族怎麼飛天遁地？

黃光芹說，她常想，交通法規中應針對類似的交通事故，如今天的油罐車，責付巨大的社會成本。這種不在乎用路人公共性的駕駛和車行，總是拍拍屁股走人，他們怎麼會在意，有多少人在雨中，忍受一輛自私的油罐車，而心急如焚、望穿秋水、無計可施，就在結束假期第一天。

為配合新北市府排除化學槽車事故，桃捷公司今早上8點執行列車預防性調度，A9林口站暫停營運，改以區間公車接駁，北區A1台北車站至A8長庚醫院站、南區A10山鼻站至A21環北站則改為局部營運。

新北市林口區文化北路與八德路口今天清晨4點半有1輛載滿丙烯氣體的槽車翻覆。圖／翻攝新北交通局臉書
新北市林口區文化北路與八德路口今天清晨4點半有1輛載滿丙烯氣體的槽車翻覆。圖／翻攝新北交通局臉書
住在林口的名嘴黃光芹指出，交通法規中應針對類似的事故責付社會成本，更指「多少人在雨中忍受一輛自私的油罐車無計可施」。圖／翻攝黃光芹臉書
住在林口的名嘴黃光芹指出，交通法規中應針對類似的事故責付社會成本，更指「多少人在雨中忍受一輛自私的油罐車無計可施」。圖／翻攝黃光芹臉書

林口 黃光芹

延伸閱讀

配合新北化學槽車事故排除 機捷A9站暫停營運

開工日變天 民眾趁最後半天假期戶外休閒

明天就是開工日 要上班了不想面對？

林口阿伯任憑狗群咬死家貓 侯友宜：令人痛心

相關新聞

國5南下轎車自撞起火 駕駛拋車外慘死 一度封閉車道

一輛轎車今天清晨4點多行駛至國道5號南下45公里處羅東交流道出口匝道附近，撞上護欄起火燃燒，一名男性駕駛拋出車外，已明顯...

國1槽車翻覆事故排除 機捷10:10恢復全線正常運作

新北市林口區今天清晨有1輛載滿丙烯氣體的槽車翻覆，造成連接道路塞車回堵，警消趕緊到場執行吊掛作業，由於發生地位在機捷軌道...

收假夜不平靜 台1線苑裡鎮2車相撞6傷送醫

今天大年初五收假之夜不平靜，台1線苗栗縣苑裡鎮新復里路段1處路口，晚上6點40分發生2車相撞事故，撞擊力相當猛烈，其中一...

國1槽車翻覆 機捷A9林口站暫不營運 改採區間公車接駁

新北市林口區今天清晨有1輛載滿丙烯氣體的槽車翻覆，造成連接道路塞車回堵，警消獲報已到場處理並拉起封鎖線。桃捷公司表示，為...

國道一號岡山段8車連環撞 1人胸悶送醫

國道一號岡山段南向351.3公里內側車道今天上午8點37分左右發生8車連環追撞事故，據了解，此為前後2起事故，轎車駕駛疑...

影／香港男在台中開車 右轉沒打方向燈撞輕熟女

台中市南屯區東興路一段、永春東路口昨天下午發生一起休旅車撞機車的交通事故，警方到場發現，持有國際駕照的香港籍周姓駕駛右轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。