林口開工日大塞車 黃光芹：多少人忍受自私油罐車

新北市林口區文化北路與八德路口今天清晨4點半有1輛載滿丙烯氣體的槽車翻覆，造成連接道路塞車回堵，往南方向車道全線封閉，回堵約1.2公里，住在林口的名嘴黃光芹指出，交通法規中應針對類似的事故責付社會成本，更指，「多少人在雨中忍受一輛自私的油罐車無計可施」。

黃光芹表示，牽一髮而動全身，今天是開春的第一天，一輛翻覆的油罐車，使林口的上班族，全陷入困境。「起司原理」說的是，所有不利的因素同時發生，像一道光束恰巧貫穿乳酪的每一道縫隙。

黃光芹指出，下雨天、上班尖峰時間、北上靠近機捷A9站，不只上高速的車輛，一路回堵到林口平面的文化路一、二、三路到忠孝、仁愛路口，連帶龜山一帶也到受影響，直到早上九點她送完先生在返家的途中，狀況依舊無法疏解。别說汽車族和搭公車上班的民眾了，就連此刻正賴以為生(路)的機捷A9站都被封閉，計程車在林口也不普及，還好，今天不是開學日。

黃光芹表示，在赴A9站的現場，才知道已封閉；回頭再直奔 A8長庚醫院站，還好北上列車不受影響，但南下卻封閉了。現場沒有緊急應變的接駁車，唯五的計程車也都被叫走了，真不知道上班族怎麼飛天遁地？

黃光芹說，她常想，交通法規中應針對類似的交通事故，如今天的油罐車，責付巨大的社會成本。這種不在乎用路人公共性的駕駛和車行，總是拍拍屁股走人，他們怎麼會在意，有多少人在雨中，忍受一輛自私的油罐車，而心急如焚、望穿秋水、無計可施，就在結束假期第一天。