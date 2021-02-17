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影／忘了回家路！盲婦寒夜赤腳走街頭 清水警聯絡兒感謝
一名失明婦人深夜外出，赤腳想走回家卻不知如何走，前晚冷得縮在街角，台中市清水警分局員警巡邏發現她，帶回派出所提供熱水和熱食，通知家人才知，兒子正急得到處找她。
台中市清水警分局明秀派出所警員陳昭延、林燕慈15日凌晨3點10分巡邏經沙鹿區東晉東路時，發現路邊有一名7旬林姓婦人赤腳走路邊，她衣著單薄躲在角落瑟縮，警方擔心天冷路暗，上前關懷才發現，婦人雙眼視力喪失，因太冷已無力大聲呼救，警方為避免婦人失溫，先將她回派出所休息再查證身分。
員警回所後送上熱水與熱食供婦人取暖，林婦告知警方她住在沙鹿區晉江里，警方聯繫里長詢問該名婦人住處及家屬聯繫方式，當警方電話聯絡到她兒子時，兒子也正因為母親深夜未歸在外面積極找尋、心急如焚，經警方告知婦人平安在派出所時他才鬆一口氣，立即趕到派出所接回母親。
經了解，林婦是重度身心障礙者，兒子說，母親看不見平常都會在家不敢外出，不知為何會開門外出，還好警方即時發現並通知家屬，林婦兒子感謝警方在這寒夜中找到他母親，有驚無險。
明秀派出所長林駿騏表示，春節期間警方執行加強重要節日安全維護工作，會積極找尋失蹤人口，希望大家都能在年節時團團圓圓，快快樂樂過好年；他提醒：家中如有重度障礙長輩需要多關心，若發現長輩有無法正常表達情形，除確實掌握長輩位置，還可以在手上配戴防走失手環或是在其衣物繡上名字與緊急聯絡人電話，才能夠更快速的讓警方正確掌握迷失民眾的身分並通知家屬。
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