影／忘了回家路！盲婦寒夜赤腳走街頭 清水警聯絡兒感謝

一名失明婦人深夜外出，赤腳想走回家卻不知如何走，前晚冷得縮在街角，台中市清水警分局員警巡邏發現她，帶回派出所提供熱水和熱食，通知家人才知，兒子正急得到處找她。

台中市清水警分局明秀派出所警員陳昭延、林燕慈15日凌晨3點10分巡邏經沙鹿區東晉東路時，發現路邊有一名7旬林姓婦人赤腳走路邊，她衣著單薄躲在角落瑟縮，警方擔心天冷路暗，上前關懷才發現，婦人雙眼視力喪失，因太冷已無力大聲呼救，警方為避免婦人失溫，先將她回派出所休息再查證身分。

員警回所後送上熱水與熱食供婦人取暖，林婦告知警方她住在沙鹿區晉江里，警方聯繫里長詢問該名婦人住處及家屬聯繫方式，當警方電話聯絡到她兒子時，兒子也正因為母親深夜未歸在外面積極找尋、心急如焚，經警方告知婦人平安在派出所時他才鬆一口氣，立即趕到派出所接回母親。

經了解，林婦是重度身心障礙者，兒子說，母親看不見平常都會在家不敢外出，不知為何會開門外出，還好警方即時發現並通知家屬，林婦兒子感謝警方在這寒夜中找到他母親，有驚無險。