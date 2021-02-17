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報機車遭竊搞烏龍 婦人不好意思：腦開刀記性不好
台中市六旬王姓婦人前天騎車到餐廳吃飯，要取車時發現找不到機車，王婦緊張報案機車失竊，警方到場時，王婦直說機車鑰匙沒拔，機車可能遭人騎走，但警方調閱店家監視器後，發現機車根本不在王婦所說的位置，在附近搜尋後，就找到王婦的機車，且機車上並無插著鑰匙，此時王婦翻找自己的包包，才不好意思說，「鑰匙在包裡，之前腦開刀，記性不好」。
台中市第三警分局立德派出所巡佐楊青峰、警員陳穎琦行經東區大智路段時，六旬王姓婦人向警方招手示意，王婦稱其將機車停在餐飲店前，機車鑰匙未拔，吃完午餐出來發現機車不見疑似遭竊，希望警方協助找到竊嫌。
警方依王婦所述位置調閱並比對監視器，查無王婦停放機車的影像，推斷是王婦記錯位置。
警方分頭徒步至周邊逐一查看，就在距離王女報案地點不到100公尺處找到機車，王女再次翻找包包，發現鑰匙就好好躺在包包裡。
王婦解釋，她生性緊張，曾動過腦部手術記性不佳，自知搞烏龍十分抱歉。
警方告知王婦未來可用「相片記憶法」，利用手機隨手拍下停車位置、周邊地標或門牌，避免事後苦尋不著車輛的困擾。
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