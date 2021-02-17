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持長柄鋤頭叫囂對方開車門 遊覽車司機判拘50日
邱姓遊覽車司機去年4月開車行經新竹市區，與鄭姓轎車駕駛發生行車糾紛，期間邱氣憤下竟持長柄鋤頭下車，在鄭的轎車旁與車前對其大聲叫囂，並多次試圖開啟轎車駕駛座車門，使鄭心生畏懼，向警方報案；新竹地院審理終結，依恐嚇危害安全罪，判邱拘役50日。
法官認為，邱男為心智成熟的成年人，縱使與他人爭執，也應該用理性、和平方式解決，但邱僅因偶發的行車糾紛，就多次開啟對方車門，持長柄鋤頭叫囂恫嚇鄭的生命、身體，致其心生畏怖，考量邱當時心繫車上乘客安危，一時情緒激動，在審理時能深切悔悟並坦承犯行，也願意與鄭和解，不過雙方最後無共識未達成，犯後態度良好，審酌依恐嚇危害安全罪，判邱拘役50日，易科罰金5萬元。
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