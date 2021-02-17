自掏300萬元 台南守望相助大隊長贈逾萬勤務包

台南市政府警察局今上午辦理「守望相助巡守大隊捐贈勤務包」，守望相助巡守大隊大隊長宋俊明自掏300萬元，贈送勤務包1萬500份，給全市警察、巡守員與義交執勤安全，可方便置放護目鏡、口罩、酒精噴霧等隨身防疫物品，全面提升協勤安全。

台南市長黃偉哲到場頒發感謝狀，感謝宋俊明長期帶領巡守大隊隊員對治安付出，提供勤務包，提升協勤便利性。

他說，政府已啟動秋冬防疫專案，強制要求民眾進入八大類場所應佩戴口罩，未依規定經勸導不聽者，依法開罰新3千元以上1萬5千元以下罰鍰。