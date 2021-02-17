國1槽車翻覆林口上班路塞爆 民眾怨：開工日就出事

新北市林口區今天清晨1輛載滿丙烯氣體的槽車翻覆，造成連接道路塞車回堵，目前正在進行吊掛作業，由於發生地點位於機捷軌道下方，桃園捷運公司緊急公告，機捷A9林口站暫不營運，民眾直呼，「開工第一天就出事」。

新北市消防局表示，為排除事故、執行吊掛作業，目前暫時封閉林口交流道南下匝道，機捷則雙向停駛。春節過後首日上班日，往常順暢的通勤路今天卻異常塞爆，更有人耽誤上班時間，網友紛紛到臉書社團林口大家庭上討論究竟發生什麼事。

台北車站緊急廣播，提醒民眾機捷因有槽車翻覆，A9林口站暫不營運，另也貼出緊急公告，指事故現場機捷A8至A10的軌道下方有槽車翻覆，使得營運中斷，呼籲旅客暫別前往。

有民眾表示，太晚看到訊息，人已經塞在路上。有人則抱怨，機捷上的乘客們一聽到廣播就趕緊離開車廂，雖了解事發突然，但時刻表顯示有點亂，會造成另一種緊張。另有網友表示，「事故每個月來一次， 足以癱瘓整個林口連外交通」、「第一天就出事，瘋掉」、「遲到有理由，還會挨罵嗎？」

不過也有網友理性地說，雖然事故發生地點不是在機捷的軌道上，而是正下方，但化學槽車翻覆有風險，要封鎖一定的範圍，所以先預防性停駛，相當支持該作法，也暖心提醒作業人員要小心，並保護好自身安全。