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車禍非「意外」？ 台南麻豆警分析交通事故這原因居冠

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南麻豆警分局統計今年1月份轄區（麻豆、官田、六甲、下營區）交通事故發生率較高之路段，以市道171線23件最高，台1線18件次之，市道176線15件居第三，另外依序為台19甲線、市道174線、市道165線、市道173線、台84線。

另統計發生交通事故案件數時段以下午16時至18時發生41件最多，10時至12時發生29件次之，其他依序為8時至 10時發生26件，6時至8時及14時到16時各發生21件，12時至14時發生14件，18時至20時發生13件。

警方根據分析，1月份各類交通事故之肇事原因，以未依規定讓車為大宗，另外未注意車前狀況、未保持安全距離及轉彎不當、違反號誌管制規定，也是造成交通事故的主要原因。

麻豆警分局分局長邱顯良指出，很多人認為道路交通事故是無法預防的「意外事故」，也有人認為是無從抗拒的「命運」；但道路交通事故絕對不是「意外」。理由是道路交通事故都以一定模式發生，而且不斷反覆的出現。呼籲用路人務必注意「速度管理」、「路口停讓」等觀念，在遵守道路交通規則的同時也注意自己周圍狀況，才能夠真正保護自己的安全。

台南麻豆警分局分析轄區1月份交通故事，提醒民眾注意。記者吳淑玲／翻攝
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台南麻豆警分局轄區危險路段車禍，令人看了捏把冷汗。記者吳淑玲／翻攝
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