車禍非「意外」？ 台南麻豆警分析交通事故這原因居冠

台南麻豆警分局統計今年1月份轄區（麻豆、官田、六甲、下營區）交通事故發生率較高之路段，以市道171線23件最高，台1線18件次之，市道176線15件居第三，另外依序為台19甲線、市道174線、市道165線、市道173線、台84線。

另統計發生交通事故案件數時段以下午16時至18時發生41件最多，10時至12時發生29件次之，其他依序為8時至 10時發生26件，6時至8時及14時到16時各發生21件，12時至14時發生14件，18時至20時發生13件。

警方根據分析，1月份各類交通事故之肇事原因，以未依規定讓車為大宗，另外未注意車前狀況、未保持安全距離及轉彎不當、違反號誌管制規定，也是造成交通事故的主要原因。