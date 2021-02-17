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轎車撞國5匝道起火變廢鐵 駕駛拋飛慘死事故原因待釐清

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導

宜蘭37歲黃姓男子，今天駕駛自小客車行經國道5號南下45公里處時，突然自撞羅東匝道護欄，黃男當場被拋飛慘死，車輛起火燃燒，事故一度造成南下全線封閉，直到今早7時20分才排除，黃男是否酒駕或是其他因素導致自撞，目前警方正在釐清。

宜蘭縣消防局今清晨4時48分接獲報案，隨即出動特種壯圍分隊人車前往搶救，車組抵達現場時，肇事轎車已陷入火海，因駕駛座未見駕駛本人，警消還在現場搜尋，最後於車前約20公尺處，發現黃男身影，但因撞擊力道大，黃男已明顯死亡。

整輛車因劇烈撞擊，如同從車中央「對切」，整部車糾結成團，零件散落滿地，淪為廢鐵。今早黃男家屬到國道警察局第九大隊製作筆錄，據悉，黃男並未與家人同住，今父親、伯父、伯母完成指認，對於意外並未多談，也不清楚兒子生活狀況。

黃男是否因酒駕或是超速等原因，導致事故發生，警方正逐步釐清。

黃男轎車因撞擊力道大，已淪為成團廢鐵。記者張議晨／攝影
黃男轎車因撞擊力道大，已淪為成團廢鐵。記者張議晨／攝影
黃男轎車因撞擊力道大，已淪為成團廢鐵。記者張議晨／攝影
黃男轎車因撞擊力道大，已淪為成團廢鐵。記者張議晨／攝影
黃男轎車因撞擊力道大，已淪為成團廢鐵。記者張議晨／翻攝
黃男轎車因撞擊力道大，已淪為成團廢鐵。記者張議晨／翻攝
黃男轎車因撞擊力道大，已淪為成團廢鐵。記者張議晨／翻攝
黃男轎車因撞擊力道大，已淪為成團廢鐵。記者張議晨／翻攝

事故 國道 酒駕

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