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林口塞爆！7分鐘車程花40分鐘 警方：3路段目前封閉
陳姓男子（42歲）載運22.74噸重丙烯的槽車欲從警大附近的煉油廠到高雄煉油廠，卻在今天凌晨3時許行經新北市林口區八德路左轉文化北路（國一林口2匝道口）時，疑因車速過快導致整輛槽車翻覆，駕駛陳男（42歲）自行脫困無大礙，目前警、消仍在進行吊掛作業。
目前國一往南方向匝道全線封閉，鄰近桃園機場A9站也停止運行，造成本來就容易塞車的林口交通雪上加霜，民眾在臉書上一片哀嚎。
「開班第一天可以請假了！」，由於丙烯為易燃體，警消人員不敢大意，先將槽車內丙烯抽取後，清晨6時許才請來大型拖吊器具，封閉林口二南下匝道全線，目前仍在進行拖吊中，造成文化北路附近的民眾全部卡在車陣中，臉書地方社團上網友一片哀嚎，有人只得請假，更有人指出他從信義路行經文化三路往林口三井Outlet行駛，原本只要短短7分鐘路程卻開了40分鐘，笑稱「突然不會從林口出去」。
警方表示，目前封閉路段為林口二匝道交流道南下、八德一路往桃園方向、文化北路近交流道口雙向，現場已實施交通管制，請民眾提早繞道，以避免塞在車陣中無法動彈。
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