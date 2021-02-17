派出所長鐵漢柔情 過年煮「所長茶葉蛋」慰勞同事

警方加強重要節日工作到今晚12點結束，台中市清水警分局大秀派出所員警過年期間值勤都有「所長茶葉蛋」享用，因為派出所獲贈一籃雞蛋，派出所長賴進忠煮茶葉蛋，慰勞值勤員警。

清水分局長張啟祥與清水警友辦事處幹事王經國、秘書長吳建德，在年節期間到大秀派出所慰勞辛勞員警，員警堅守崗位，維護治安交通，讓民眾能安心過個好年；大秀派出所長賴進忠感謝分局長官年節期間到派出所關心，也招待自己煮的茶葉蛋給長官們享用，大家直誇，清水也有道地的「所長茶葉蛋」。

過年期間許多店家沒有營業，大秀警友站警友陳進發送派出所一大籃雞蛋給派出所員警烹煮食用，為了要有不同的煮法變化，所長靈機一動買了滷包及茶葉，每天滷一鍋茶葉蛋給同事及協勤民力享用，每顆茶葉蛋都滷的很入味、也充滿著所長的愛心，充分的展現出所長鐵漢柔情的一面。