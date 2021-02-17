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嘉義財神廟過年收進千萬元 鈔票現金寄派出所請警戒護

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

過年期間上萬信眾到嘉義市文財殿祈福、還願添香油錢、還發財金，總金額達千萬元，因應金融機構假期無營業，廟方為安全起見連絡員警護鈔，將現金存放派出所保險櫃，今日上班日再護送至金融機構存放，員警笑稱派出所像「過路財神廟」，只管安全、不問多少。

嘉義市文財殿過年期間湧入大批信眾祈福求財，信眾添香油錢或「加倍奉還」去年借的發財金；據廟方統計，每年初一到初五收到香油錢、還願現金近千萬，廟方除全天派員戒護，清點後也請警方協助護鈔、代管。

長竹派出所長翁育達表示，過年期間會派駐警力到文財殿協助交管，同時戒護廟方收到香油錢，廟方清點確認後警方會全程戒護、配合護鈔，將錢存放在派出所保險櫃，鑰匙由廟方保管，實際金額多少錢警方不介入，年後再戒護存至金融機構。

文財殿總幹事林天河表示，很感謝警方過年期間幫忙，除提供警力護鈔也協助交管，派出所幫財神爺顧現金，讓廟方很安心。

「取之社會、用於社會！」林天河說，雖然信眾還願金、香油錢不少，但廟方會積極活用信徒善款，每年捐助弱勢學童營養午餐超過400萬元，喪葬補助、冬令救濟也近880萬元。

廟方為安全起見，過年期間將現金存放派出所保險櫃，今日上班日再護送至金融機構存放。記者卜敏正／翻攝
廟方為安全起見，過年期間將現金存放派出所保險櫃，今日上班日再護送至金融機構存放。記者卜敏正／翻攝
過年期間上萬信眾到嘉義市文財殿祈福、還願添香油錢、還發財金。記者卜敏正／攝影
過年期間上萬信眾到嘉義市文財殿祈福、還願添香油錢、還發財金。記者卜敏正／攝影
過年期間廟方收到香油錢，清點確認後警方會全程戒護、配合護鈔，將錢存放在派出所保險櫃。記者卜敏正／翻攝
過年期間廟方收到香油錢，清點確認後警方會全程戒護、配合護鈔，將錢存放在派出所保險櫃。記者卜敏正／翻攝

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