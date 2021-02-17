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國1槽車翻覆 機捷A9林口站暫不營運 改採區間公車接駁
新北市林口區今天清晨有1輛載滿丙烯氣體的槽車翻覆，造成連接道路塞車回堵，警消獲報已到場處理並拉起封鎖線。桃捷公司表示，為配合新北市府排除化學槽車事故，A9林口站暫停營運並進行區間公車接駁，另有部分站則改為局部營運。
臉書粉專新北交通族指出，今天清晨4點34分，林口區文化北路與八德路口，國一林口2匝道口，發生油罐車翻覆事故，目前往南方向車道全線封閉，造成連接道路塞車回堵，清潔隊正處理路面油汙，員警也到現場管制，呼籲用路人提早改道。
桃捷公司回應，配合新北市府消防局化學槽車事故排除作業，今天早上8點執行列車預防性調度，A9林口站暫停營運，以區間公車接駁，並執行北區A1台北車站至A8長庚院站、南區A10山鼻站至A21環北站局部營運，預估影響機捷營運時間約1小時。
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