國1槽車翻覆 機捷A9林口站暫不營運 改採區間公車接駁

新北市林口區今天清晨有1輛載滿丙烯氣體的槽車翻覆，造成連接道路塞車回堵，警消獲報已到場處理並拉起封鎖線。桃捷公司表示，為配合新北市府排除化學槽車事故，A9林口站暫停營運並進行區間公車接駁，另有部分站則改為局部營運。

臉書粉專新北交通族指出，今天清晨4點34分，林口區文化北路與八德路口，國一林口2匝道口，發生油罐車翻覆事故，目前往南方向車道全線封閉，造成連接道路塞車回堵，清潔隊正處理路面油汙，員警也到現場管制，呼籲用路人提早改道。