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載運丙烯槽車翻覆國1林口二匝道口 機捷A9林口站停駛
載運22.74噸重丙烯的槽車今天凌晨3時許行經新北市林口區八德路左轉文化北路（國一林口2匝道口）時，疑因車速過快導致整輛槽車翻覆，駕駛陳男（42歲）自行脫困無大礙，目前警、消仍在進行吊掛作業，國一往南方向車道全線封閉，鄰近桃園機場A9站也停止運行。
今天凌晨3時許，警消人員接獲民眾報案指出有輛載運丙烯的槽車翻覆，到達現場後發現駕駛已自行脫困，他向警方表示是因機械故障、無法煞車，才會導致過彎時車速過快翻車，所幸丙烯並未外洩。
由於丙烯為易燃體，現場人員不敢大意，先請來另輛槽車將丙烯進行抽取後，才能移動車輛，一直到今天凌晨6時許作業才完成，目前現場仍封閉南下匝道，鄰近的桃機林口站也雙向停駛，進行吊掛作業中，預計將在9時許完成吊掛作業。
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