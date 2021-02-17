載運丙烯槽車翻覆國1林口二匝道口 機捷A9林口站停駛

載運22.74噸重丙烯的槽車今天凌晨3時許行經新北市林口區八德路左轉文化北路（國一林口2匝道口）時，疑因車速過快導致整輛槽車翻覆，駕駛陳男（42歲）自行脫困無大礙，目前警、消仍在進行吊掛作業，國一往南方向車道全線封閉，鄰近桃園機場A9站也停止運行。

今天凌晨3時許，警消人員接獲民眾報案指出有輛載運丙烯的槽車翻覆，到達現場後發現駕駛已自行脫困，他向警方表示是因機械故障、無法煞車，才會導致過彎時車速過快翻車，所幸丙烯並未外洩。