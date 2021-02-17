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動保人士遭恐嚇！尾隨到家還罵「狗奴才」 路旁車還被噴紅漆
嘉義鄭姓動保人士出錢出力，搶救流浪狗，去年7月搭船到外傘頂洲，搶救1隻8歲瘦到只剩皮包骨的流浪母狗，直播搶救過程，大批網友按讚打氣，感佩愛心，昨天卻遭陌生人尾隨到住家罵「狗奴才」，一輛轎車前擋玻璃遭噴紅漆，寫上大大「狗」字，示警恐嚇意味濃厚，他已向住家所在地嘉市派出所報案。
鄭姓動保人土說，昨天回家替狗兒「豆豆」補水完，正要上廁所時，聽到外面有名中年男子，大喊「很愛當狗奴才嗎」，「之後，我追出來以後，看見車被噴漆，並看到一輛銀色車子加速揚長而去跑掉」
他馬上打110報案，轎車不是他的，他將車牌報案給警方，他會將監視器畫面提供給警方，請車主追究到底，他說，近來「仇狗人士」增加，呼籲各位站在第一線的動保救援人員，務必小心自身安全。
鄭姓動保人士說，不管南來北往救援，還是沒日沒夜的抓結紮，他總是盡量用最快的速度，讓需救援的毛孩子得到協助，但這樣還人被拿鞭炮炸，拚了命想守護的浪犬，被打破餵食器具，甚至差點炸到他，有委屈都盡量往肚子裡吞，只為了守護毛小孩安全。
警方獲報調監視器，以車追人，積極追查涉嫌恐嚇、噴漆者；網友、動保人士紛紛為鄭男打氣加油，提醒他注意自身安全，痛批涉嫌恐嚇噴漆行為「誇張，低等，沒有同理心，沒有愛心；台灣的生命教育真的很低落，甚至到了可悲的程度…」、「自己沒有愛心也要別人跟他一樣沒愛心嗎！務必請警方追查壞人。」
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