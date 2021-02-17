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國5南下轎車自撞起火 駕駛拋車外慘死 一度封閉車道

聯合報 / 記者戴永華張議晨／宜蘭即時報導

一輛轎車今天清晨4點多行駛至國道5號南下45公里處羅東交流道出口匝道附近，撞上護欄起火燃燒，一名男性駕駛拋出車外，已明顯死亡，由於占用內外側車道，南下全線一度封閉，駕駛人改道從羅東交流道下，上午7點多已恢復通行。

國道5號道南下45公里處羅東交流道出口匝道，今天清晨4時48分許一輛轎車高速自撞匝道口護欄，整輛車撞擊後，當場零件四散，並瞬間起火燃燒。

宜蘭縣消防局據報後前往搶救，抵達時，見轎車陷入火海，疑因巨大撞擊已扭曲成廢鐵，車上一名男子拋出車外，已明顯死亡，緊急滅火後，交由警方處理，死者身分及事故原因仍待釐清。

現場占用內外側車道，國9隊封鎖南下車道，處理火燒車事故。現場路面經公路單位清理後，到上午7點19分已排除障礙，恢復通車。

國5羅東段南下自撞護欄火燒車，駕駛拋車外慘死 ，一度封閉車道。 圖/截自宜蘭知識+
國5羅東段南下自撞護欄火燒車，駕駛拋車外慘死 ，一度封閉車道。 圖/截自宜蘭知識+
國5羅東段南下轎車自撞護欄起火，駕駛拋車外慘死 ，一度封閉車道。 圖/宜蘭縣消防局提供
國5羅東段南下轎車自撞護欄起火，駕駛拋車外慘死 ，一度封閉車道。 圖/宜蘭縣消防局提供
國5羅東段南下轎車自撞護欄起火，駕駛拋車外慘死 ，一度封閉車道。 圖/宜蘭縣消防局提供
國5羅東段南下轎車自撞護欄起火，駕駛拋車外慘死 ，一度封閉車道。 圖/宜蘭縣消防局提供

羅東 車道 事故

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