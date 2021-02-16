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金門田野大火延燒輪胎廠 鄰近加油站有驚無險

中央社 / 金門縣16日電

金門縣金寧鄉伯玉路一段寶雅生活館後方下午發生田野大火，由於延燒到輪胎廠，濃煙蔽天，加上現場鄰近加油站，險象環生，所幸大火在傍晚完全撲滅，財物損失調查中。

金門縣消防局表示，下午1時左右接獲報案指稱，金寧鄉寶雅生活館後方看到熊熊火光及大量濃煙，立即派遣金寧消防車組搶救。消防人員到場後立即佈署水線；但因風勢助長，延燒發興輪胎廠鐵皮屋旁閒置輪胎及機具操作油、塑膠軟管等雜物，火勢猛烈，黑煙蔽天。

現場指揮官分隊長陳莒揚立即申請金門本島各分隊車組支援，並同步通報金門航空站消防隊出動化學車。消防局局長王世祿及秘書林俊接獲勤指通報後，亦立刻趕往現場指揮救災。

消防局表示，這次火警共派出金寧、金城、金湖、金沙消防分隊及金門航空站消防隊各式消防車輛19輛，32多名職、義消搶救；另外，豐興企業社也出動2部挖土機協助。

所幸在通力合作下，整起火勢於傍晚5時7分完全撲滅，有驚無險，起火原因後續將由消防局火災調查科調查中。

消防局第一大隊副大隊長董必文指出，因鐵皮屋緊鄰寶雅生活館及住宅，且後方為加油站，考慮民眾安全，動員車輛及人力較多；但因風勢強勁、雜物眾多，造成火警現場搶救上的難度，所幸在消防車水線及挖土機協助下，加上運用泡沫化學車處理，順利撲滅火勢。

此外，消防局勤指中心接獲火警通報時，金城鎮古區也發生田野火警，特別調動東半島消防分隊支援。

消防局局長王世祿呼籲民眾，近來金門連日未雨，森林田野乾燥容易延燒。民眾勿亂丟煙蒂或易燃物品，更不可放火燒雜草，以免大火快速蔓延，釀成嚴重後果。

金門 大火

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