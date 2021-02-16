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為友出氣 男遭18惡煞押進暗巷毒打左眼球破裂失明

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

謝姓男子因不滿女性友人遭鍾男上網發文辱罵，酒後為友出氣打電話回嗆，遭嗆鍾男糾眾趁其落單強押到暗巷，持棍棒狂毆，導致謝左眼眼球破裂失明；警方獲報追查，將涉案18人全數查獲到案，依聚眾鬥毆、重傷害等罪嫌送辦，檢方訊後令鍾男5萬元、徐男3萬元交保，其餘16人飭回。

警方調查，劉姓女子與男友先前因故發生爭執，42歲鍾男因挺男方，在臉書上貼文辱罵劉女，此舉引起33歲謝男不滿，1月31日晚上打電話與鍾男嗆聲，直指鍾男作為「非常不禮貌」。

當晚謝男與友餐敘後，到台北市萬華區三水街一間飲酒店內續攤，又接獲鍾男來電邀約面談；謝男不疑，獨自步出飲酒店，遭鍾男等18人強押至附近暗巷，持棍棒痛毆，當場導致謝男左眼重創，送往台大醫院治療後，謝男左眼眼球破裂，確定失明。

轄區警方獲報偵辦，發現涉案18人當時分別騎乘9輛機車，從新北市板橋區跑到台北市萬華區傷人，經數日追查將鍾等18人全數查緝到案。

警方呼籲，民眾若遭遇感情糾紛應循合理途徑解決，勿以邀約談判鬥毆方式處理，警方對於街頭鬥毆絕不寬貸，定將嚴辦，民眾切勿以身試法。

鍾男等18人群聚萬華飲酒店外準備毆打謝男。記者李隆揆／翻攝
鍾男等18人群聚萬華飲酒店外準備毆打謝男。記者李隆揆／翻攝

酒店 失明

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