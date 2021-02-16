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影／阿伯稱不知狗咬死工廠貓 願致歉和解

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導

新北市林口一處工廠在初三下午發生5隻狗合力咬死家貓的悲劇，今日在林口分局與新北市動保處調查下，已經傳喚狗主人做完筆錄，是名81歲洪姓阿伯。阿伯家養6隻狗平時靠撿回收維生，聲稱不知道狗跟著他到現場，等他發現貓咪已奄奄一息，願意跟工廠員工道歉並和解。

動保處指出，先前因工廠過年貓都關起來，林姓員工初三把貓放出來玩耍，卻被跟隨在阿伯後方的狗群發現，被5隻狗狂咬不治。

動保處轉述，阿伯做筆錄聲稱自己不知道狗有跟著他，發現出事後他也有發現不對並喝斥狗群，對工廠員工感到抱歉，願意尋求和解機會。

據了解，阿伯是獨居老人，才會養6隻狗陪伴，住家距離工廠僅2到3百公尺，因此常常到工廠撿回收，對於發生當下情況不清楚，還以為貓咪會爬樹逃命。至於林姓員工提到阿伯還以「畜生」稱呼貓咪，釐清後發現阿伯對於任何動物都以「畜生」概稱。

動保處表示，阿伯雖非於故意行為，但仍違反《動保法》第29條第1項第5款，將開罰3到15萬，至於闖入工廠撿回收因非首次，過去工廠員工看到阿伯雖沒同意但也沒驅趕，並不構成刑法問題，就看當事人事後如何達成和解共識。

洪姓阿伯（左）未對狗繫繩、套嘴套造成貓咪死亡已違反《動保法》第29條。圖／新北市動保處提供
洪姓阿伯（左）未對狗繫繩、套嘴套造成貓咪死亡已違反《動保法》第29條。圖／新北市動保處提供

貓咪 林口

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