影／阿伯稱不知狗咬死工廠貓 願致歉和解

新北市林口一處工廠在初三下午發生5隻狗合力咬死家貓的悲劇，今日在林口分局與新北市動保處調查下，已經傳喚狗主人做完筆錄，是名81歲洪姓阿伯。阿伯家養6隻狗平時靠撿回收維生，聲稱不知道狗跟著他到現場，等他發現貓咪已奄奄一息，願意跟工廠員工道歉並和解。

動保處指出，先前因工廠過年貓都關起來，林姓員工初三把貓放出來玩耍，卻被跟隨在阿伯後方的狗群發現，被5隻狗狂咬不治。

動保處轉述，阿伯做筆錄聲稱自己不知道狗有跟著他，發現出事後他也有發現不對並喝斥狗群，對工廠員工感到抱歉，願意尋求和解機會。

據了解，阿伯是獨居老人，才會養6隻狗陪伴，住家距離工廠僅2到3百公尺，因此常常到工廠撿回收，對於發生當下情況不清楚，還以為貓咪會爬樹逃命。至於林姓員工提到阿伯還以「畜生」稱呼貓咪，釐清後發現阿伯對於任何動物都以「畜生」概稱。