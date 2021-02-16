聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／阿伯稱不知狗咬死工廠貓 願致歉和解
新北市林口一處工廠在初三下午發生5隻狗合力咬死家貓的悲劇，今日在林口分局與新北市動保處調查下，已經傳喚狗主人做完筆錄，是名81歲洪姓阿伯。阿伯家養6隻狗平時靠撿回收維生，聲稱不知道狗跟著他到現場，等他發現貓咪已奄奄一息，願意跟工廠員工道歉並和解。
動保處指出，先前因工廠過年貓都關起來，林姓員工初三把貓放出來玩耍，卻被跟隨在阿伯後方的狗群發現，被5隻狗狂咬不治。
動保處轉述，阿伯做筆錄聲稱自己不知道狗有跟著他，發現出事後他也有發現不對並喝斥狗群，對工廠員工感到抱歉，願意尋求和解機會。
據了解，阿伯是獨居老人，才會養6隻狗陪伴，住家距離工廠僅2到3百公尺，因此常常到工廠撿回收，對於發生當下情況不清楚，還以為貓咪會爬樹逃命。至於林姓員工提到阿伯還以「畜生」稱呼貓咪，釐清後發現阿伯對於任何動物都以「畜生」概稱。
動保處表示，阿伯雖非於故意行為，但仍違反《動保法》第29條第1項第5款，將開罰3到15萬，至於闖入工廠撿回收因非首次，過去工廠員工看到阿伯雖沒同意但也沒驅趕，並不構成刑法問題，就看當事人事後如何達成和解共識。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言