快訊

新冠起源假消息難平 美聯社調查指中國大陸是最大來源

半夜被鞭炮聲吵醒！主播吳宇舒打1999驚覺「沒路用」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市科技大執法 火車站前臨停逾3分鐘及違停3月8日開罰

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導

新竹市警局針對易肇事、違規路段全面展開科技大執法，火車站違停或臨停逾3分鐘3月8日起開罰，都城隍廟廣場周邊違停及並排停車預計4月開始取締，慈雲路、埔頂2路將設闖紅燈、超速及違規左轉等多功能科技執法設備，中央路與民權、民生路口也規畫科技執法取締違停及違規迴轉。

市警局交通隊指出，新竹火車站前臨停空間有限，車輛長時間占用或違停常造成交通壅塞及回堵至中華路影響交通順暢及安全，為整頓站前交通，提升臨停區周轉率及減少違停，已建置自動辨識違停科技執法設備，宣導期將結束，3月8日開始執法。

警方指出，站前車道兩端都設有全景及車牌辨識攝影機，車輛進入偵測區即定位錄影及車牌辨識，臨停區停車逾3分鐘或在站前違停都將逕行舉發，為提醒駕駛人避免臨停逾時，LED顯示幕會自動顯示車號提醒。

另外，都城隍廟廣場大客車臨停區常遭違停占用，中山路也常有違停、並排停車影響交通順暢與安全，市府與市警局也設置自動辨識違停科技執法設備，交通隊指出，系統正在測試，預計4月開始加強取締大客車臨停區違停占用及中山路違停、並排停車。

交通隊指出，慈雲路、埔頂2路是竹科聯絡要道，車流量大，闖紅燈、超速等違規都導致車禍頻傳，針對此易肇事路段已爭取經費設置多功能科技執法設備，加強取締闖紅燈、超速及違規左轉等違規。

中央路與民權、民生路口也常因違停、違規迴轉而肇事高，交通隊已規畫在這兩個路口設置科技執法設備，希望遏止違規，維護行車秩序與安全。

新竹火車站前3月8日起開始科技執法，臨停逾3分鐘或違停將開罰。記者黃瑞典／攝影
新竹火車站前3月8日起開始科技執法，臨停逾3分鐘或違停將開罰。記者黃瑞典／攝影
新竹市府與市警局在都城隍廟廣場設置科技執法設備，預計4月開始加強取締大客車臨停區違停占用及中山路違停、並排停車。記者黃瑞典／攝影
新竹市府與市警局在都城隍廟廣場設置科技執法設備，預計4月開始加強取締大客車臨停區違停占用及中山路違停、並排停車。記者黃瑞典／攝影
新竹火車站前3月8日起開始科技執法，臨停逾3分鐘或違停將開罰。記者黃瑞典／攝影
新竹火車站前3月8日起開始科技執法，臨停逾3分鐘或違停將開罰。記者黃瑞典／攝影
新竹市都城隍廟廣場設置科技執法設備，預計4月開始加強取締大客車臨停區違停占用及中山路違停、並排停車。記者黃瑞典／攝影
新竹市都城隍廟廣場設置科技執法設備，預計4月開始加強取締大客車臨停區違停占用及中山路違停、並排停車。記者黃瑞典／攝影
新竹市都城隍廟廣場設置科技執法設備，預計4月開始加強取締大客車臨停區違停占用及中山路違停、並排停車。記者黃瑞典／攝影
新竹市都城隍廟廣場設置科技執法設備，預計4月開始加強取締大客車臨停區違停占用及中山路違停、並排停車。記者黃瑞典／攝影

違停 新竹 火車站

延伸閱讀

嘉義人返鄉不破財 嘉市科技執法及固定照相桿地點在這

嘉市科技執法深夜至清晨取締數量最多 忠孝路事故居首

屏東市引進新科技取締違停 測試階段就拍下2025件

市公車改道塞爆？ 警員站崗忠二路違停全不見變順暢

相關新聞

屏東東港持錘怪客狂砸18車！ BMW、賓士等多輛名車受害

屏東東港昨天傍晚出現一名砸車怪客，39歲余姓男子，騎著偷來的機車，戴著手套手持鐵錘，隨機砸破停在路旁的轎車車窗，經查共有...

伸腳兄弟出沒！誆稱壓到腳索賠 北市交大教你如何防假車禍詐財

類似透過故意碰撞等手法，騙取賠償金或保險理賠的假車禍層出不窮，北市交大透過大數據分析及自動警示功能，2019年迄今，北市...

騎機車鑽縫隙硬超車 害7旬婦重摔成植物人 判賠1096萬

桃園玉姓機車騎士行經平鎮中豐路橋明知機車專用道狹窄，卻仍企圖鑽縫隙超車，追撞前方騎車年近七旬的劉姓婦人，害她摔車腦部重創...

影／又來了！泰國移工看手機導航 騎車上國道4號

今天不少民眾使用國道返回工作地，台中市交通大隊以２月9日發生的一起移工使用手機導航騎車誤上國道4號的案例提醒用路人，上路...

竹市科技大執法 火車站前臨停逾3分鐘及違停3月8日開罰

新竹市警局針對易肇事、違規路段全面展開科技大執法，火車站前違停或臨停逾3分鐘3月8日起開罰，都城隍廟廣場周邊違停及並排停...

18萬現金放車內！ 大年初三訪友遭人破窗行竊

台北市一輛白色轎車大年初三停在街上遭人破窗，偷走車內18萬5千元現金，駕駛李姓男子稱車子是跟朋友借的，不明白竊賊為何選他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。