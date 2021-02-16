竹市科技大執法 火車站前臨停逾3分鐘及違停3月8日開罰

新竹市警局針對易肇事、違規路段全面展開科技大執法，火車站前違停或臨停逾3分鐘3月8日起開罰，都城隍廟廣場周邊違停及並排停車預計4月開始取締，慈雲路、埔頂2路將設闖紅燈、超速及違規左轉等多功能科技執法設備，中央路與民權、民生路口也規畫科技執法取締違停及違規迴轉。

市警局交通隊指出，新竹火車站前臨停空間有限，車輛長時間占用或違停常造成交通壅塞及回堵至中華路影響交通順暢及安全，為整頓站前交通，提升臨停區周轉率及減少違停，已建置自動辨識違停科技執法設備，宣導期將結束，3月8日開始執法。

警方指出，站前車道兩端都設有全景及車牌辨識攝影機，車輛進入偵測區即定位錄影及車牌辨識，臨停區停車逾3分鐘或在站前違停都將逕行舉發，為提醒駕駛人避免臨停逾時，LED顯示幕會自動顯示車號提醒。

另外，都城隍廟廣場大客車臨停區常遭違停占用，中山路也常有違停、並排停車影響交通順暢與安全，市府與市警局也設置自動辨識違停科技執法設備，交通隊指出，系統正在測試，預計4月開始加強取締大客車臨停區違停占用及中山路違停、並排停車。

交通隊指出，慈雲路、埔頂2路是竹科聯絡要道，車流量大，闖紅燈、超速等違規都導致車禍頻傳，針對此易肇事路段已爭取經費設置多功能科技執法設備，加強取締闖紅燈、超速及違規左轉等違規。