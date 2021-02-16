快訊

今天本土、境外均「+0」陳時中：最長紀錄是連續13天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／又來了！泰國移工看手機導航 騎車上國道4號

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

今天不少民眾使用國道返回工作地，台中市交通大隊以上月9日發生的一起移工使用手機導航騎車誤上國道4號的案例提醒用路人，上路前查好路線與路況，以免發生類似狀況。

台中市交通大隊表示，交大第二中隊警員劉炳東在9日下午3時，巡邏行經神岡交流道，發現一名男子在通往交流道的路肩騎乘電動自行車，直接騎上交流道，準備從神岡區前往大甲區訪友，過程驚險，員警除了迅速攔停，也護送他下交流道。

經調查，該名35歲的泰國籍移工不熟悉當地路況，因此依賴手機導航指引，卻不慎誤上國道。警方說，神岡交流道鄰近都會區，過去常有人誤上國道，用路人應注意道路標誌、標線，如不小心誤上國道，應立即停靠路肩撥打1968或110求援。

台中市一名泰國籍移工在9日下午依照手機導航，騎電動車上國道四號，經員警發現後，將他送下交流道，未發生其他事故。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市一名泰國籍移工在9日下午依照手機導航，騎電動車上國道四號，經員警發現後，將他送下交流道，未發生其他事故。圖／台中市警局交通大隊提供

國道 台中市

延伸閱讀

長城汽車首季將在泰國生產8萬輛電動車

忘記為移工安排定期健檢 雇主恐遭罰30萬元

台南屁孩騎車踹飛移工遭肉搜 發文道歉「沒有下次」反引眾怒

口角糾紛騎車踹移工狼狽自摔 永康警循線送辦4少年

相關新聞

屏東東港持錘怪客狂砸18車！ BMW、賓士等多輛名車受害

屏東東港昨天傍晚出現一名砸車怪客，39歲余姓男子，騎著偷來的機車，戴著手套手持鐵錘，隨機砸破停在路旁的轎車車窗，經查共有...

伸腳兄弟出沒！誆稱壓到腳索賠 北市交大教你如何防假車禍詐財

類似透過故意碰撞等手法，騙取賠償金或保險理賠的假車禍層出不窮，北市交大透過大數據分析及自動警示功能，2019年迄今，北市...

騎機車鑽縫隙硬超車 害7旬婦重摔成植物人 判賠1096萬

桃園玉姓機車騎士行經平鎮中豐路橋明知機車專用道狹窄，卻仍企圖鑽縫隙超車，追撞前方騎車年近七旬的劉姓婦人，害她摔車腦部重創...

影／又來了！泰國移工看手機導航 騎車上國道4號

今天不少民眾使用國道返回工作地，台中市交通大隊以上月9日發生的一起移工使用手機導航騎車誤上國道4號的案例提醒用路人，上路...

18萬現金放車內！ 大年初三訪友遭人破窗行竊

台北市一輛白色轎車大年初三停在街上遭人破窗，偷走車內18萬5千元現金，駕駛李姓男子稱車子是跟朋友借的，不明白竊賊為何選他...

中央山脈南三段女山友摔斷腿 南投救難隊終極路線救援

號稱最難攀登的中央山脈南三段，今天傳出山域事故。潘姓女山友因為滑落邊坡右小腿骨折，在亞力士營地往無雙部落間等待救援，南投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。