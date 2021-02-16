影／又來了！泰國移工看手機導航 騎車上國道4號

今天不少民眾使用國道返回工作地，台中市交通大隊以上月9日發生的一起移工使用手機導航騎車誤上國道4號的案例提醒用路人，上路前查好路線與路況，以免發生類似狀況。

台中市交通大隊表示，交大第二中隊警員劉炳東在9日下午3時，巡邏行經神岡交流道，發現一名男子在通往交流道的路肩騎乘電動自行車，直接騎上交流道，準備從神岡區前往大甲區訪友，過程驚險，員警除了迅速攔停，也護送他下交流道。