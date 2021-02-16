中央山脈南三段女山友摔斷腿 南投救難隊終極路線救援

號稱最難攀登的中央山脈南三段，今天傳出山域事故。潘姓女山友因為滑落邊坡右小腿骨折，在亞力士營地往無雙部落間等待救援，南投縣消防局中午由小隊長松定榮帶領5名搜救人員搭乘直升機降落到無雙舊部落，徒步趕到事故地點，設法將女山友背到空曠處，再由直升機吊掛救援。

南投縣消防局表示，今天上午8時多接獲報案，南三段亞力士營地往無雙部落42k處發生山域事故，7人登山隊2月7日由花蓮縣瑞穗林道入山，預計2月15日由信義郡大林道下山。但潘姓女山友(51歲)因滑落邊坡，造成右小腿骨折無法行走，目前於亞力士營地往無雙村42公里處待救。

張姓資深山友說，南三段、馬博橫斷、奇萊東稜、干卓萬號稱百岳縱走四大障礙路線，南三段深入中央山脈偏遠山區，路程最遙遠、行程最艱困，也是天數最長的路線，號稱「體力無三兩三，別想上南三」。亞力士營地到無雙部落間更是其中最難走的一段路。暱稱「G哥」的比基尼登山客兩年前便是攀登南三段時墜谷傷重死亡。