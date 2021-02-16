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林口阿伯任憑狗群咬死家貓 侯友宜：令人痛心
新北市林口區日前有人爆料，1名阿伯疑似為撿廚餘私闖民宅，還造成同行狗群咬死民宅家貓的悲劇。對此新北市長侯友宜今日表示，對於貓咪死亡感到難過、痛心，也譴責阿伯的行為，稱可能已經違反《動保法》，已責成林口分局及動保單位協助釐清。
該名阿伯為資源回收人員，當天進入陳情人所屬工廠回收，卻疑似管教不當讓隨行狗群咬死家貓。侯友宜認為，這起事件令人難過、痛心，保護動物是每個人的責任，阿伯的行為確實不對，也要求相關單位進行調查。
據新北市動保處指出，得知事件後已派人立即前往調查，目前相關人員正在等阿伯，將協助後續筆錄。
由於阿伯帶的狗群沒繫狗繩或戴嘴套，已經確定違反《動保法》第29條第1項第5款規定，無成年人伴同或未採取適當防護措施，使具攻擊性寵物出入於公共場所或公眾得出入之場所，將可開罰3萬到15萬；目前則正在偵辦，調查阿伯是否還涉及私闖民宅的刑事責任。
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