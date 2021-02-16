聽到「對女生講話口氣要好」就上火 醉男臉掛彩

33歲劉姓男子今天凌晨從高雄新興區一間夜店搭電梯下樓時，對其他女生大聲講話，遭一旁不認識的24歲楊姓男子制止，雙方出電梯後爆口角，更大打出手；結果劉被打得臉部流血，警方獲報到場將他送醫，帶楊返回派出所偵辦，預計依傷害罪嫌移送。

據了解，兩人昨晚到新興區五福二路一棟大樓內的夜店玩樂，直到今凌晨約3點離去，搭乘同一部電梯下樓，當時電梯內另有2名女生，劉男帶醉意與女子說話，聲音不小，同樣也有喝酒的楊男見狀，開口制止，要他「對女生講話口氣要好一點」，劉不滿回嗆「關你什麼事？」

兩人怒氣高漲，出電梯後繼續口角，劉動手推了一把，引發楊出手反擊，變成肢體衝突；轄區新興分局五福二路所警方獲報到場，發現兩人雖帶醉意卻都意識清醒，消防人員先檢查劉的眼睛、嘴巴等傷勢。