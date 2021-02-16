快訊

今天本土、境外均「+0」陳時中：最長紀錄是連續13天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聽到「對女生講話口氣要好」就上火 醉男臉掛彩

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

33歲劉姓男子今天凌晨從高雄新興區一間夜店電梯下樓時，對其他女生大聲講話，遭一旁不認識的24歲楊姓男子制止，雙方出電梯後爆口角，更大打出手；結果劉被打得臉部流血，警方獲報到場將他送醫，帶楊返回派出所偵辦，預計依傷害罪嫌移送。

據了解，兩人昨晚到新興區五福二路一棟大樓內的夜店玩樂，直到今凌晨約3點離去，搭乘同一部電梯下樓，當時電梯內另有2名女生，劉男帶醉意與女子說話，聲音不小，同樣也有喝酒的楊男見狀，開口制止，要他「對女生講話口氣要好一點」，劉不滿回嗆「關你什麼事？」

兩人怒氣高漲，出電梯後繼續口角，劉動手推了一把，引發楊出手反擊，變成肢體衝突；轄區新興分局五福二路所警方獲報到場，發現兩人雖帶醉意卻都意識清醒，消防人員先檢查劉的眼睛、嘴巴等傷勢。

劉當下仍然生氣，對警方說「希望要留著那年輕人的資料」，事後表明要提告傷害；楊未送醫，尚未表示要告。

劉姓男子今凌晨離開夜店遭楊姓男子打傷臉，表明要提告。記者林伯驊／翻攝
劉姓男子今凌晨離開夜店遭楊姓男子打傷臉，表明要提告。記者林伯驊／翻攝
劉姓男子（左）今凌晨離開高雄某夜店時，與另名楊姓男子起衝突，遭打傷臉部。記者林伯驊／翻攝
劉姓男子（左）今凌晨離開高雄某夜店時，與另名楊姓男子起衝突，遭打傷臉部。記者林伯驊／翻攝

電梯 夜店 傷害罪

延伸閱讀

調查局「明日之星」涉強制猥褻 律師：女反應不符常情

陸男遭女強吻高舉雙手 網諷：身體很誠實

輕熟女遇電梯故障卡一小時猛敲門 友人相認讓她好窘

擁萬坪綠意雙公園，青埔稀有一字頭智匯電梯大墅

相關新聞

屏東東港持錘怪客狂砸18車！ BMW、賓士等多輛名車受害

屏東東港昨天傍晚出現一名砸車怪客，39歲余姓男子，騎著偷來的機車，戴著手套手持鐵錘，隨機砸破停在路旁的轎車車窗，經查共有...

伸腳兄弟出沒！誆稱壓到腳索賠 北市交大教你如何防假車禍詐財

類似透過故意碰撞等手法，騙取賠償金或保險理賠的假車禍層出不窮，北市交大透過大數據分析及自動警示功能，2019年迄今，北市...

騎機車鑽縫隙硬超車 害7旬婦重摔成植物人 判賠1096萬

桃園玉姓機車騎士行經平鎮中豐路橋明知機車專用道狹窄，卻仍企圖鑽縫隙超車，追撞前方騎車年近七旬的劉姓婦人，害她摔車腦部重創...

影／又來了！泰國移工看手機導航 騎車上國道4號

今天不少民眾使用國道返回工作地，台中市交通大隊以上月9日發生的一起移工使用手機導航騎車誤上國道4號的案例提醒用路人，上路...

18萬現金放車內！ 大年初三訪友遭人破窗行竊

台北市一輛白色轎車大年初三停在街上遭人破窗，偷走車內18萬5千元現金，駕駛李姓男子稱車子是跟朋友借的，不明白竊賊為何選他...

中央山脈南三段女山友摔斷腿 南投救難隊終極路線救援

號稱最難攀登的中央山脈南三段，今天傳出山域事故。潘姓女山友因為滑落邊坡右小腿骨折，在亞力士營地往無雙部落間等待救援，南投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。