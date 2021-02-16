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澎湖縣道赤馬段死亡車禍 7旬老翁送醫不治
澎湖縣道203線赤馬段，昨天發生一起死亡車禍，77歲趙姓老翁疑似迴轉，黃姓遊客載林姓友人同向行駛閃避不及相撞，趙姓老翁顱內出血送醫不治，肇事原因由警方調查。
澎湖縣政府警察局白沙分局警方調查指出，昨天下午近1時許，現年77歲的趙姓老翁騎乘機車，沿著澎湖縣道203線赤馬往池東外側車道行駛，行經縣道203線31.4公里處的赤馬段時，疑因迴轉，與黃姓遊客的機車附載有林姓友人的同向內車道直行，閃避不及，雙方發生相撞意外，3人分受擦傷與重傷。
警消獲報，將顱內出血的趙姓老翁送醫，經醫院急救近2個小時，宣告不治，黃姓遊客現場酒測值為零，並未飲酒，至於死者則進行抽血檢驗，肇事原因由白沙警方調查中。
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