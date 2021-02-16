桃園永安漁港漁船火警險波及8船筏 海巡、消防合力滅火

桃園市永安漁港今天上午發生漁船火警，停靠漁港的「同合發3號」突然冒出濃煙火光，海巡署駐防的安檢所，與消防局第二大隊永安分隊據報迅速趕往現場，14分鐘就撲滅火勢，幸無人受傷，消防局火調科至中午仍在釐清火警原因。

消防局二大隊指出，和「同合發3號」前後並排停靠的船筏至少有8艘，幸好火警被發現的早和火勢迅速被撲滅，否則按照上午的風勢這些漁船都有可能被波及。