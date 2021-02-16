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桃園永安漁港漁船火警險波及8船筏 海巡、消防合力滅火

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市永安漁港今天上午發生漁船火警，停靠漁港的「同合發3號」突然冒出濃煙火光，海巡署駐防的安檢所，與消防局第二大隊永安分隊據報迅速趕往現場，14分鐘就撲滅火勢，幸無人受傷，消防局火調科至中午仍在釐清火警原因。

消防局二大隊指出，和「同合發3號」前後並排停靠的船筏至少有8艘，幸好火警被發現的早和火勢迅速被撲滅，否則按照上午的風勢這些漁船都有可能被波及。

桃園市消防局上午7點44分據報，靜止停靠在永安漁港的同合發3號起火燃燒，濃煙和火光疑似從漁船的引擎室機房冒出，第二大隊調派永安等分隊合計7輛消防車，即時撲滅烈火，未波及其他漁船。火警發生時，海巡署北部分署第八岸巡隊永安安檢所勤務人員立即回報第三（桃竹）巡防區指揮部，並通報警、消單位共同滅火搶救。 

火勢撲滅後船主在現場無奈看著機房位置。圖／海巡署第八岸巡隊提供
火勢撲滅後船主在現場無奈看著機房位置。圖／海巡署第八岸巡隊提供
桃園市永安漁港上午發生漁船火警，火光和濃煙從機房位置冒出。圖／海巡署第八岸巡隊提供
桃園市永安漁港上午發生漁船火警，火光和濃煙從機房位置冒出。圖／海巡署第八岸巡隊提供
火警幸好發現得早，在消防和海巡署安檢人員合作下，火勢快速背被撲滅。記者鄭國樑／翻攝
火警幸好發現得早，在消防和海巡署安檢人員合作下，火勢快速背被撲滅。記者鄭國樑／翻攝

海巡署 安檢

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